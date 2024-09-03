هواوي تتحدى آبل بـ «منتج تاريخي» بعد ساعات من إطلاق «آيفون 16»

المصدر: بكين - وكالات

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قالت هواوي إنها تخطط لعقد حدث لإطلاق منتج هذا الشهر، بعد ساعات فقط من الكشف السنوي لشركة آبل عن آيفون، حيث تتطلع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة، إلى التفوق على منافستها الأمريكية.

وسيقام الحدث في 10 سبتمبر، في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت بكين، حسبما قالت هواوي في منشور على خدمة ويبو Weibo الصينية، الشبيهة بمنصة «إكس».

سيكون هذا التوقيت في وقت متأخر من مساء يوم 9 سبتمبر، على الساحل الغربي للولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يقام حدث آبل.

من المتوقع أن تكشف آبل عن تشكيلة آيفون 16، في صباح يوم 9 سبتمبر.

من غير الواضح ما تخطط هواوي لإطلاقه في حدثها. قال ريتشارد يو، الذي يرأس مجموعة تكنولوجيا المستهلك والسيارات في هواوي، إن «المنتج الرائد والمبتكر والمثير للاضطراب، موجود هنا»، وفقاً لترجمة غوغل لمنشوره على ويبو.

وقال يو: «هذا منتج تاريخي، فكر فيه آخرون، ولكن لا يمكنهم صنعه».

وأضاف المدير التنفيذي أنه بعد خمس سنوات من الاستثمار «حولت هواوي الخيال العلمي إلى حقيقة».

كانت هواوي ذات يوم، أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم، لكن أعمالها في مجال الهواتف المحمولة، أصيبت بالشلل، بسبب العقوبات الأمريكية التي قطعتها عن الوصول إلى أحدث أشباه الموصلات.

في العام الماضي، أطلقت شركة التكنولوجيا، التي يقع مقرها الرئيس في شنتشن، هاتفاً جديداً، يحتوي على شريحة متقدمة إلى حد ما، ما أثار دهشة صناع السياسات في واشنطن وعالم التكنولوجيا. أطلقت هواوي هاتفاً ذكياً آخر هذا العام.

لقد تحدى انتعاش هواوي شركة أبل في الصين. فقدت شركة صناعة آيفون مكانتها بين أكبر خمسة بائعين للهواتف الذكية، من حيث حصة السوق في الصين، في الربع الثاني من العام، وفقاً لبحث من كاناليس. وفي الوقت نفسه، شهدت هواوي ارتفاع شحنات الهواتف الذكية في الصين بنسبة 41 % على أساس سنوي، في الربع الثاني، وهي الأسرع بين العلامات التجارية الخمس الكبرى.

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