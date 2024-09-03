«إتش بي» تواصل دعوى تعويض بـ 4 مليارات دولار ضد مايك لينش رغم وفاته

المصدر: لندن - وكالات

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أعلنت شركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» أو HP الشهيرة أنها تنوي متابعة دعوى التعويضات البالغة 4 مليارات دولار في لندن ضد تركة قطب التكنولوجيا البريطاني المتوفى مؤخراً في حادث غرق قارب في إيطاليا، مايك لينش.

وبحسب «رويترز» فقد قالت الشركة الأمريكية إنها تخطط بالفعل لتحصيل أي أضرار يتم منحها من قبل محكمة لندن، وذلك بعد أسابيع فقط من إعلان وفاة لينش.

ومايك لينش هو الشريك المؤسس لشركة التكنولوجيا «أوتونومي»، والتي تم بيعها إلى شركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» عام 2011.

وكانت الشركة الأمريكية تسعى للحصول على تعويضات عن استحواذها على شركة التكنولوجيا البريطانية أوتونومي وسط مزاعم بالاحتيال من قبل المؤسس المشارك مايك لينش لتضخيم قيمة الشركة.

ونفى لينش، الذي توفي في أغسطس عندما غرق يخته قبالة ساحل صقلية، ارتكاب أي مخالفات.

وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني لـ«رويترز»: إن نية «إتش بي إي» هي متابعة الإجراءات حتى نهايتها.

واشترت إتش بي شركة أوتونومي مقابل 11.1 مليار دولار في عام 2011، في واحدة من أكبر الصفقات التكنولوجية في المملكة المتحدة، ولكن في أواخر عام 2012، قالت الشركة إنها اكتشفت فضيحة محاسبية ضخمة في شركة التكنولوجيا البريطانية.

في عام 2022 فازت شركة إتش بي بقضية مدنية ضد لينش، لكن أحد قضاة المحكمة العليا قال: إن أي تعويضات ستكون أقل من 5 مليارات دولار، التي طالبت بها «إتش بي».

وكانت الشركة قد رفعت دعوى قضائية ضد كل من لينش، والمدير المالي السابق لشركة أوتونومي، سوشوفان حسين.

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