الذهب يتماسك فوق 2500 دولار

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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انخفضت أسعار الذهب، أمس، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع مع تحول تركيز المتعاملين بالسوق إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الأسبوع بحثاً عن أي دلائل على مدى خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2505.11 دولارات للأوقية (الأونصة) خلال التداولات بعد أن سجل أدنى مستوى له في جلسة 23 أغسطس.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 2537.30 دولاراً. ومن المتوقع أن يتم التداول على نطاق ضيق نتيجة إغلاق الأسواق الأمريكية بسبب عطلة.

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية والخدمات، وبيانات الوظائف الشاغرة ورواتب العاملين في القطاع الخاص، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وتميل أسعار الذهب للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر. ويرى المتداولون حالياً احتمالات بنسبة 69 % لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر واحتمالات بنسبة 31 % لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس، وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي. إم. إي.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 28.64 دولاراً للأوقية لتلامس أدنى مستوى لها في غضون أسبوعين. وزاد البلاتين تقريباً 0.4 % إلى 929.75 دولاراً للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 969.02 دولاراً للأوقية.

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