«آر.إي.أيه» تدرس شراء موقع «رايت موف» للعقارات بـ 5.8 مليار دولار​

المصدر: سيدني - وكالات

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تدرس شركة آر.إي.أيه جروب التابعة لإمبراطورية الملياردير روبرت مردوخ شراء موقع العقارات البريطاني رايت موف المقدرة قيمته بحوالي 5.8 مليار دولار بهدف تكوين شركة عالمية في مجال التسويق الرقمي للعقارات.

وقالت شركة آر.إي.أيه المسجلة في أستراليا والمملوكة لمجموعة نيوز كورب، الاثنين، إنها تدرس الاستحواذ على رايت موف في صفقة سيتم سداد قيمتها في صورة مبالغ نقدية وأسهم، وأضافت أنها لم تبدأ التواصل مع الشركة البريطانية او تجري محادثات معها.

قفزت أسهم «رايت موف» بنسبة 23% وانخفضت أسهم مجموعة «آر.إي.أيه» بنسبة 6% خلال التداولات.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه الصفقة في حال اتمامها ستعزز وجود آر.إي.أيه التي تعتبر أكبر لاعب في مجال التسويق العقاري الرقمي في أستراليا وتوسعت بالفعل في أسواق أخرى مثل الهند. في الوقت نفسه يحقق موقع رايت موف نموا مطردا في إيراداته خلال السنوات الأخيرة، في حين من المتوقع ازدهار السوق العقارية في بريطانيا ككل مع تراجع أسعار الفائدة.

ووفقا للقواعد البريطانية أصبح على شركة آر.إي.أيه الإعلان رسميا عن موقفها من تقديم عرض استحواذ أم لا حتى 30 سبتمبر الحالي.

وقالت الشركة الأسترالية في بيان اليوم إن اندماجها مع رايت موف سيتيح فرص كبيرة لتعظيم قيمة أسهم الشركتين وتحقيق عائدات كبيرة للمساهمين.

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