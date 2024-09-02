ثالث أكبر مؤسسة سياحية في أوروبا تشهر إفلاسها رسمياً

المصدر: ميونخ - (د ب أ)

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بدأت محكمة ميونخ، الاثنين، إجراءات إشهار إفلاس مجموعة «إف تي آي» الألمانية للسياحة، وهي ثالث أكبر مجموعة سفر في أوروبا.

وأعلن مدير الإعسار، أكسل بيرباخ، أن ما يقدر بنحو 350 ألف دائن يمكنهم الآن تسجيل مطالباتهم.

ومعظم الدائنين من المسافرين الذين لم تعد الشركة قادرة على تنفيذ رحلاتهم المدفوعة مسبقاً. ومن المقرر أن يقوم صندوق تأمين السفر الألماني بتعويض هؤلاء عن الأموال.

ومن المقرر الآن تسريح حوالي 600 موظف في المجموعة، ويمكن لـ130 موظفاً البقاء حتى نهاية هذا العام، بينما تم تشغيل 300 آخرين في وظائف جديدة.

وقالت مجموعة «إف تي آي» في يونيو الماضي إنها مع استمرار انخفاض الحجوزات حتى بعد عرض شراء بقيمة يورو واحد في الآونة الأخيرة، إضافة إلى الطلبات الغارقة، أصر العديد من الموردين على الدفعات المقدمة، والتي لم تعد FTI قادرة على توفيرها.

وإعلان الشركة الإفلاس ترك حوالي 11.000 سائح عالقين في مصر، مما أثار الارتباك والضغوط المالية بشكل واسع، واتسعت الأزمة مع فشل إف تي آي للرحلات في الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث تدين بحوالي 133 مليون دولار للإقامة في الفنادق المصرية وديون لشركات السياحة المحلية المسؤولة عن تنظيم وتوزيع هؤلاء السياح في مختلف الوجهات في مصر.

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