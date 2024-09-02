تراجع الأسهم الأوروبية قبل أسبوع حافل بالبيانات

المصدر: عواصم - (رويترز)

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تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، في ظل ترقب المستثمرين لأسبوع حافل بالبيانات وتصريحات من عدة مسؤولين من البنك المركزي الأوروبي بحثا عن أي مؤشرات حول توجه البنك بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.40 بالمئة خلال التداولات بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي مع انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2 بالمئة في أغسطس آب ليتحرك بأبطأ وتيرة له منذ يوليو 2021.

كما تراجع المؤشر داكس الألماني 0.27% وفوتسي البريطاني0.07% وكاك الفرنسي 0.42%.

وكانت شركات التعدين أكبر الخاسرين وتراجعت أسهمها 1.3 بالمئة بعدما استهلت معظم المعادن الصناعية شهر سبتمبر على انخفاض وسط تزايد المخاوف بشأن الطلب بسبب خفض المتعاملين في السوق لتوقعاتهم بتيسير كبير للسياسة النقدية في الولايات المتحدة ونتيجة لبيانات الصناعات التحويلية في الصين.

وقفز سهم رايت موف 24.5 بالمئة بعدما قالت ريا جروب للعقارات، التي تملك نيوز كورب حصة أغلبية فيها، إنها تدرس شراء الشركة البريطانية لتأسيس شركة عقارات عالمية عملاقة.

وزاد سهم سانوفي 2.5 بالمئة. وفشل عقار الشركة لعلاج التصلب المتعدد في تحقيق الهدف الرئيسي في تجربتين متقدمتين لعلاج المرض مما قلل من احتمالات إصدار هذه الفئة من العقاقير.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات الصناعات التحويلية لشهر أغسطس آب من ألمانيا وإسبانيا ومنطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، لقياس قوة الاقتصادات في المنطقة.

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