نيكاي الياباني يلامس أعلى مستوى في شهر بعد تعاملات متقلبة

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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صعد المؤشر نيكاي الياباني، الاثنين، ولامس مستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى منذ أواخر يوليو، بدعم من ضعف الين ومكاسب وول ستريت يوم الجمعة.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.1 بالمئة عند 38700.87 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 31 يوليو عند 39080.64 نقطة خلال التداولات التي شهدت تقلبات في وقت لاحق وسط عمليات بيع لجني الأرباح وتماسك لسعر الين بعد تراجعه.

في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.22 بالمئة.

وارتفعت وول ستريت يوم الجمعة بعد بيانات اقتصادية جديدة أثارت توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة على نحو متواضع في سبتمبر.

وارتفع الدولار مقابل الين بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية مما ساهم في صعود أسهم شركات التصدير في اليابان.

وتستفيد شركات التصدير من تراجع العملة اليابانية الذي يزيد قيمة الأرباح المحققة في الأسواق الخارجية عند إعادتها إلى اليابان.

وتراجعت أسواق الأسهم العالمية بحدة في أوائل الشهر الماضي بسبب مخاوف من ركود وشيك في أكبر اقتصاد في العالم، لكن بيانات اقتصادية صدرت في الآونة الأخيرة عززت التوقعات ببلوغ الاقتصاد الأمريكي لبر الأمان.

وتترقب الأسواق بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة، ومنها أرقام البطالة الأسبوعية المقرر صدورها يوم الخميس والأجور في القطاع غير الزراعي لشهر أغسطس المقرر صدورها يوم الجمعة.

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