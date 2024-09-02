ارتفاع صادرات «هيونداي» و«كيا» الهجينة 35 %

المصدر: (سيئول -د ب أ)

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أظهرت بيانات صناعية أن صادرات السيارات الهجينة لشركة هيونداي موتور وشركة كيا التابعة لها ارتفعت بنسبة 35.2 % على أساس سنوي خلال أول 7 أشهر من عام 2024.

وكشفت البيانات الصادرة عن جمعية السيارات والتنقل الكورية، أن «هيونداي موتور» و«كيا» صدرتا ما مجموعه 222 ألفاً و818 سيارة هجينة خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين، مقارنة بـ 164 ألفاً و851 سيارة صدرتها الشركتان خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وعلى وجه الخصوص، ارتفعت صادرات السيارات الهجينة من «هيونداي موتور» بنسبة 58.3 % على أساس سنوي إلى 141 ألفاً و32 سيارة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي موتور، جانج جيه - هون، للمستثمرين، في الأسبوع الماضي، إن الشركة تعتزم تحسين أنظمتها الهجينة التي طورتها بنفسها لتلبية الطلب المتزايد على المركبات الهجينة بشكل أفضل.

وأضاف جانج جيه - هون إن «هيونداي موتور» تعتزم توسيع نظامها الهجين، الذي كان يطبق في السابق بشكل أساسي في المركبات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ليشمل مجموعة أوسع من الطرز.

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