حطمت الرقم القياسي.. أكبر حاملة حاويات تعبر قناة بنما

المصدر: أ ف ب

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أعلنت هيئة قناة بنما أن سفينة تجارية بسعة 17640 حاوية، ترفع علم ليبيريا، حطمت، أمس، الرقم القياسي للسفينة ذات القدرة الأكبر على نقل البضائع التي مرت عبر القناة خلال 110 سنوات من عملها.

وعبرت سفينة الحاويات MSC Marie (إم إس سي ماري)، التي يبلغ طولها 366 متراً وعرضها 51 متراً، القناة من ميناء مانزانيلو المكسيكي على المحيط الهادئ إلى ميناء في منطقة البحر الكاريبي البنمية.

ودفعت سفينة الحاويات أكثر من 1,3 مليون دولار مقابل مرورها في القناة.

وأصبحت MSC Marie السفينة الأوسع قدرة على نقل البضائع التي تعبر الممر المائي بين المحيطات، على ما أفادت هيئة قناة بنما في بيان، موضحةً أن الرقم القياسي السابق كانت تحمله سفينة الحاويات «إيفر ماكس» Ever Max بسعة 17312 حاوية، التي عبرت القناة عام 2023.

وافتتحت الولايات المتحدة قناة بنما، التي يبلغ طولها 80 كيلومتراً، في 15 أغسطس 1914. ومذاك، مرَّت عبرها أكثر من 1,2 مليون سفينة. وجرى توسيع الممر المائي في عام 2016 للسماح بمرور سفن أكبر وأعمق.

ومن خلال المرور عبر بنما، تنتقل السفن من المحيط الهادئ إلى البحر الكاريبي في نحو ثماني ساعات، من دون الحاجة إلى قطع الطريق بالكامل إلى كيب هورن.

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