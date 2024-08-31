10 وظائف مُهددة بالانقراض في أمريكا بحلول 2033
يوم بعد يوم تنكمش العديد من الوظائف في العالم ويصبح الطلب عليها نادراً، وذلك ليس في العصر الحالي فقط، وإنما منذ قديم الأزل انقرضت حرف وصنعات لم يعد عليها طلب بسبب التطور التكنولوجي أو إحلال الآلة محلها، أو ربما بسبب تغير النهج أو السياسات أو حتى صيحات الموضة، وفي العصر الحديث هناك العديد من الوظائف التي أصبحت مهددة بالانقراض في المستقبل القريب بالولايات المتحدة الأمريكية وفقاً لآخر الإحصائيات.
وأصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تحديثات لتوقعات سوق العمل هذا الأسبوع، والتي تشمل الوظائف التي من المتوقع أن يتراجع الطلب عليها من 2023 إلى 2033.
في الوقت الذي تشهد فيه العديد من الوظائف نمواً كبيراً ومتسارعاً في الفترة الماضية، وسيزداد الطلب عليها في سوق العمل خلال العقد القادم.
وتقول الإحصائيات بشكل عام، إنه من المتوقع أن ينمو سوق العمل الأمريكي بنسبة 0.4% سنويًا حتى عام 2033، وهو أقل من ثلث الوتيرة في العقد السابق.
وبحلول عام 2033، سيكون هناك عدد أقل بكثير من الصرافين في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن ينخفض التوظيف بمقدار 353,100 وظيفة، وهو أكبر انخفاض إجمالي عبر جميع فئات الوظائف، وبنسبة 10.6% من المستوى الحالي، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل.
1- معالجو النصوص والكتابة
- النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -38.0%
- الانخفاض المتوقع في التوظيف: -15,200 وظيفة
- الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 46,450 دولارًا
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2- عمال البناء والصبات الخرسانية
- النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -32.0%
- الانخفاض المتوقع في التوظيف: -600 وظيفة
- الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 66,600 دولارًا
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3- عمال الهاتف
- النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -26.4%
- الانخفاض المتوقع في التوظيف: -1,200 وظيفة
- الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 38,080 دولارًا
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4- مشغلو لوحة المفاتيح، بما في ذلك خدمة الرد
- النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -25.2%
- الانخفاض المتوقع في التوظيف: -11,300 وظيفة
- الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 36,750 دولارًا
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5- مدخلو البيانات
- النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -25.0%
- الانخفاض المتوقع في التوظيف: -41,000 وظيفة
- الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 37,790 دولارًا
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6- صانعو القوالب في المسابك
- النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -24.6%
- الانخفاض المتوقع في التوظيف: -2,900 وظيفة
- الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 44,300 دولارًا.
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7- مشغلو آلات التحميل والنقل، والتعدين تحت الأرض
- النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -22.9%
- الانخفاض المتوقع في التوظيف: -1,200 وظيفة
- الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 64,070 دولارًا
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8- صانعو الأنماط، المعادن والبلاستيك
- النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -22.9%
- الانخفاض المتوقع في التوظيف: -500 وظيفة
- الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 49,670 دولارًا
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9- مسوقو الهاتف
- النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -21.5%
- الانخفاض المتوقع في التوظيف: -18,300 وظيفة
- الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 34,480 دولارًا
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10- مجمعو المحركات والآلات الأخرى
- النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -21.3%
- الانخفاض المتوقع في التوظيف: -10,400 وظيفة
- الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 50,270 دولارًا
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