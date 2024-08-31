10 وظائف مُهددة بالانقراض في أمريكا بحلول 2033

المصدر: إعداد - زياد فؤاد

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يوم بعد يوم تنكمش العديد من الوظائف في العالم ويصبح الطلب عليها نادراً، وذلك ليس في العصر الحالي فقط، وإنما منذ قديم الأزل انقرضت حرف وصنعات لم يعد عليها طلب بسبب التطور التكنولوجي أو إحلال الآلة محلها، أو ربما بسبب تغير النهج أو السياسات أو حتى صيحات الموضة، وفي العصر الحديث هناك العديد من الوظائف التي أصبحت مهددة بالانقراض في المستقبل القريب بالولايات المتحدة الأمريكية وفقاً لآخر الإحصائيات.

وأصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تحديثات لتوقعات سوق العمل هذا الأسبوع، والتي تشمل الوظائف التي من المتوقع أن يتراجع الطلب عليها من 2023 إلى 2033.

وتصدرت وظائف معالجة النصوص وإدخال البيانات كأسرع الوظائف انكماشًا، حيث من المتوقع أن تنخفض العمالة بنسبة 38% أو 15,200 وظيفة، كما يمكن أن تشهد وظائف مُدخلي البيانات انخفاضًا كبيرًا، بحوالي 25% أو 11,300 وظيفة.

في الوقت الذي تشهد فيه العديد من الوظائف نمواً كبيراً ومتسارعاً في الفترة الماضية، وسيزداد الطلب عليها في سوق العمل خلال العقد القادم.

ووفقاً لإحصائيات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، من المتوقع أن تساهم الأنظمة الآلية والتكنولوجيا ذات الصلة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في انخفاض توظيف العاملين في الدعم الإداري والمكتبي.

وتقول الإحصائيات بشكل عام، إنه من المتوقع أن ينمو سوق العمل الأمريكي بنسبة 0.4% سنويًا حتى عام 2033، وهو أقل من ثلث الوتيرة في العقد السابق.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض التوظيف في قطاع تجارة التجزئة "مع استمرار التجارة الإلكترونية في التأثير السلبي على المبيعات الشخصية"، وفقًا لما ذكره مكتب إحصاءات العمل.

وبحلول عام 2033، سيكون هناك عدد أقل بكثير من الصرافين في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن ينخفض التوظيف بمقدار 353,100 وظيفة، وهو أكبر انخفاض إجمالي عبر جميع فئات الوظائف، وبنسبة 10.6% من المستوى الحالي، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل.

وهذه هي الوظائف العشر التي من المتوقع أن تنخفض بأسرع وتيرة خلال السنوات المقبلة وحتى حلول 2033، وفقًا لوزارة العمل الأمريكية.

1- معالجو النصوص والكتابة

النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -38.0%

الانخفاض المتوقع في التوظيف: -15,200 وظيفة

الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 46,450 دولارًا



2- عمال البناء والصبات الخرسانية

النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -32.0%

الانخفاض المتوقع في التوظيف: -600 وظيفة

الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 66,600 دولارًا



3- عمال الهاتف

النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -26.4%

الانخفاض المتوقع في التوظيف: -1,200 وظيفة

الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 38,080 دولارًا



4- مشغلو لوحة المفاتيح، بما في ذلك خدمة الرد

النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -25.2%

الانخفاض المتوقع في التوظيف: -11,300 وظيفة

الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 36,750 دولارًا



5- مدخلو البيانات

النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -25.0%

الانخفاض المتوقع في التوظيف: -41,000 وظيفة

الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 37,790 دولارًا



6- صانعو القوالب في المسابك

النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -24.6%

الانخفاض المتوقع في التوظيف: -2,900 وظيفة

الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 44,300 دولارًا.



7- مشغلو آلات التحميل والنقل، والتعدين تحت الأرض

النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -22.9%

الانخفاض المتوقع في التوظيف: -1,200 وظيفة

الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 64,070 دولارًا



8- صانعو الأنماط، المعادن والبلاستيك

النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -22.9%

الانخفاض المتوقع في التوظيف: -500 وظيفة

الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 49,670 دولارًا



9- مسوقو الهاتف

النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -21.5%

الانخفاض المتوقع في التوظيف: -18,300 وظيفة

الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 34,480 دولارًا



10- مجمعو المحركات والآلات الأخرى

النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -21.3%

الانخفاض المتوقع في التوظيف: -10,400 وظيفة

الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 50,270 دولارًا



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