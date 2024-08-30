تراجع أسعار الذهب بضغط من ارتفاع الدولار وعوائد السندات بعد بيانات التضخم الأمريكية

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة متسقة مع التوقعات.

لكن الذهب في سبيله لتسجيل زيادة أسبوعية وشهرية أيضا بدعم من تأثير التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2515.99 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1352 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2549.60 دولارا للأوقية.

والمعدن الأصفر في طريقه لتسجيل ارتفاع شهري قدره ثلاثة بالمئة بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في 20 أغسطس عند 2531.60 دولارا للأوقية. ومن المتوقع أيضا أن يسجل زيادة أسبوعية تبلغ 0.2 بالمئة.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي للمستهلكين ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، رفع المتعاملون قليلا توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل إذ أصبحت هناك فرصة تبلغ 69 بالمئة لإجراء خفض قدره 25 نقطة أساس وفرصة تبلغ 31 بالمئة لخفض قدره 50 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 29.27 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 937.70 دولارا.

وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 976.50 دولارا للأوقية لكنه سجل زيادة قدرها خمسة بالمئة حتى الآن هذا الشهر.

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