ارتفاع مؤشرات «وول ستريت» استجابة للبيانات الاقتصادية وتوقعات «إنفيديا»

المصدر: نيويورك - رويترز

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت»، أمس، عقب صدور توقعات من شركة إنفيديا لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي بتحقيق إيرادات تتماشى إلى حد كبير مع تقديرات السوق وكذلك بعدما أظهرت بيانات استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يعزز توقعات خفض سعر الفائدة في سبتمبر.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 254.08 نقطة، أو 0.62 %.وزاد ستاندرد اند بورز 500 بواقع 15.12 نقطة،أو 0.27 %. وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 54.54 نقطة، أو 0.31 %.

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