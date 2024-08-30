مكاسب قطاعي الإعلام والتكنولوجيا تقود أسهم أوروبا للارتفاع

المصدر: عواصم - رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، مستفيدة من مكاسب قطاعي الخدمات الإعلامية والتكنولوجيا وخالفت انخفاضاً عالمياً بعد فشل توقعات نتائج إنفيديا الفصلية في تحفيز المتعاملين. وخلال التداولات صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.38 % ، وزاد داكس الألماني 0.24 % وفوتسي البريطاني 0.2 % وكاك الفرنسي 0.35 %. وارتفعت أسهم الخدمات الإعلامية 0.5 %، بدعم مكاسب مجموعة يونيفرسال ميوزيك التي بلغت 2.3 %.

وصعد قطاع التكنولوجيا 0.3 %، مما دعم المؤشر مع تجاهل المستثمرين الأوروبيين لتوقعات إنفيديا الفصلية التي فشلت في تحقيق التوقعات العالية للمتعاملين العالميين.وفي المقابل، انخفض قطاع النفط والغاز 0.2 %، متأثراً بانخفاض بنحو 2 % لسهم إكوينور. وارتفع المؤشر الإسباني إيبكس 35 بواقع 0.1 % بعد أن أظهرت البيانات تراجع التضخم إلى 2.4 % في أغسطس. وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم بيرنو ريكار اثنان بالمئة بعد أن أعلنت شركة المشروبات عن مبيعات العام بأكمله والتي كانت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات.

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