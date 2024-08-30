نيكاي الياباني يغلق مستقراً وأسهم التكنولوجيا تتماسك

المصدر: طوكيو - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهى المؤشر نيكاي الياباني تداولات أمس مستقراً إلى حد كبير وتعافى من خسائره المبكرة بعدما قلصت أسهم التكنولوجيا التراجعات الناجمة عن توقعات مخيبة للآمال من شركة إنفيديا.وأغلق المؤشر نيكاي على تراجع 0.02 % عند 38362.53 نقطة بعد أن هبط بنحو 1.12 % في خلال الجلسة.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً فصعد 0.03 % . وانخفض سهم طوكيو إلكترون، عملاقة معدات تصنيع الرقائق، 1.76 % بعدما هوى بنحو 3.49 % في وقت سابق. ونزل سهم نظيرتها الأصغر ديسكو 2.46 % متعافياً إلى حد كبير من تراجع وصل إلى 5.33 %.

وتمكن سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق، وهي من الموردين لإنفيديا، من إنهاء الجلسة مرتفعاً 0.3 % ومحا خسائره المبكرة التي بلغت 3.6 %.ولم ترق توقعات إنفيديا للإيرادات والهوامش الإجمالية إلى مستوياتها المعتادة أخيراً عندما كانت تتجاوز أهداف وول ستريت، مما طغى على بياناتها الخاصة بالإيرادات والأرباح وكذلك إعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليار دولار.

وكان سهم شركة نيدك لصناعة مكونات الإلكترونيات الخاسر الأكبر على نيكاي إذ هوى 3.32 % بعد أن أرجأت شركة سوبر مايكرو كمبيوتر الأمريكية المصنعة للخوادم، والتي تطور معها وحدات تبريد مائية للخوادم، تقديم تقريرها السنوي.

وكان أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي من حيث النقاط سهم فاست ريتيلينج مشغلة متاجر يونيكلو الذي ارتفع 0.67 %. لكن أداء السهم كان متقلباً وانخفض خلال التداولات بواقع 2.38 % ليكون أكبر عامل هبوطي على المؤشر. وجرى تداول السهم أمس دون الحق في توزيعات أرباح.ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، انخفض 109 وارتفع 115 فيما أغلق واحد على استقرار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز