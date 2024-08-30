3 % نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني بسبب زيادة الإنفاق الاستهلاكي

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نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، حيث أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي تسارع وتيرة النمو إلى 3 %. وكانت توقعات المحللين تشير إلى نمو بنسبة 2.8 %، وذلك ارتفاعاً من 1.4 % المسجلة في الربع الأول من العام.

ويرجع النمو إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، إذ كان نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بالمكاسب في الإنفاق والاستثمار في المخزون الخاص، والاستثمار الثابت غير السكني، على الرغم من ارتفاع الواردات، التي تأثرت سلباً على الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهر تقرير حكومي منفصل أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة استقرت عند 231 ألفاً، بعد أن سجلت الأسبوع الماضي 233 ألف طلب، وجاءت القراءة بأقل من التوقعات التي قدرت بـ232 ألف طلب. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ظل الرقم أعلى بكثير من المتوسطات التي شوهدت في وقت سابق من هذا العام، مما يعزز الاتجاه المستمر لسوق العمل المتراجع. (نيويورك - وكالات)

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