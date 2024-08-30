رهان «الذكاء الاصطناعي» يحلّق بأرباح «إنفيديا»

المصدر: نيويورك - وكالات

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أعلنت صانعة الرقائق ونجمة الذكاء الاصطناعي «إنفيديا» عن نتائجها المالية لأرباح الربع الثاني، محققة أرقاماً فاقت التقديرات، معززة الآمال التي تنتظرها الأسواق بفوائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وحققت صانعة الرقائق في الربع المنتهي في يوليو ربحية سهم بنحو 68 سنتاً مقابل توقعات بنحو 64 سنتاً، وفقاً لتقديرات LSEG. وبلغت الإيرادات 30.04 مليار دولار متجاوزة التقديرات عند 28.70 مليار دولار. وارتفعت الإيرادات بنسبة

122 % على أساس سنوي خلال هذا الربع. وبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 75.7 % في الربع الثاني مقابل تقدير عند 75.8 % في المتوسط. وبلغ صافي الدخل خلال الربع 16.6 مليار دولار، أو 0.67 دولار للسهم الواحد، مقابل 6.18 مليارات دولار، أو 2.48 دولار للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات في أعمال مراكز بيانات إنفيديا، والتي تشمل معالجات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 154 % عن العام السابق لتصل إلى 26.3 مليار دولار، وهو ما يمثل 88 % من إجمالي المبيعات. كما تجاوزت تكنولوجيا المعلومات توقعات StreetAccount البالغة 25.24 مليار دولار.أبرزت صانعة الرقائق أن جميع هذه المبيعات ليست كلها عبارة عن شرائح، وأخبرت المستثمرين أن 3.7 مليارات دولار من تلك المبيعات جاءت من منتجات الشبكات الخاصة بالشركة.

تذهب معظم هذه المبيعات إلى عدد قليل من مقدمي الخدمات السحابية وشركات الإنترنت الاستهلاكية مثل مايكروسوفت وألفابيت وميتا وتسلا تستخدم شرائح إنفيديا، مثل H100وH200، في الغالبية العظمى من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية، مثل ChatGPT الخاص بـ OpenAI.

وكانت أعمال الألعاب في إنفيديا هي محور التركيز الأساسي للشركة قبل أن تبدأ رقائق مركز بيانات الذكاء الاصطناعي في النمو بقوة. وارتفعت إيرادات الألعاب 16 % مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 2.9 مليار دولار، متجاوزة التقديرات البالغة 2.7 مليار دولار.

وارتفعت أعمال الرسومات الخاصة بالشركة 20 % وسجلت إيرادات 454 مليون دولار. كما أعلنت عن إيرادات 346 مليون دولار في مجال السيارات والروبوتات، مقابل التوقعات البالغة 344.7 مليون دولار. وصعدت أسهم الشركة بأكثر من الضعف هذا العام حتى إغلاق أول من أمس ، بعد زيادة بلغت 239 % في 2023.وكان ارتفع سهم الشركة بنحو 160 % منذ مطلع العام و1000 % من أدنى مستوى له في السوق الهابطة خلال أكتوبر 2022.

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