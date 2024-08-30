الذهب يلمع من جديد ويلامس 2520 دولاراً

المصدر: (نيويورك - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بدعم من توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر المقبل.وخلال التداولات، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 2516.63 دولاراً للأوقية (الأونصة) وهو مستوى ليس ببعيد عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله المعدن الأصفر في 20 أغسطس وبلغ 2531.60 دولاراً.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2550 دولاراً.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 29.48 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 1.2 % إلى 940.85 دولاراً. وسجل البلاديوم 946.16 دولاراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز