مكاسب قطاعي الإعلام والتكنولوجيا تقود أسهم أوروبا للارتفاع

المصدر: عواصم - (رويترز)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، مستفيدة من مكاسب قطاعي الخدمات الإعلامية والتكنولوجيا وخالفت انخفاضا عالميا بعد فشل توقعات نتائج إنفيديا الفصلية في تحفيز المتعاملين.

وخلال التداولات صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.38 بالمئة، وزاد داكس الألماني 0.24% وفوتسي البريطاني 0.2% وكاك الفرنسي 0.35%.

وارتفعت أسهم الخدمات الإعلامية 0.5 بالمئة، بدعم مكاسب مجموعة يونيفرسال ميوزيك التي بلغت 2.3 بالمئة.

وصعد قطاع التكنولوجيا 0.3 بالمئة، مما دعم المؤشر مع تجاهل المستثمرين الأوروبيين لتوقعات إنفيديا الفصلية التي فشلت في تحقيق التوقعات العالية للمتعاملين العالميين.

وفي المقابل، انخفض قطاع النفط والغاز 0.2 بالمئة، متأثرا بانخفاض بنحو اثنين بالمئة لسهم إكوينور.

وارتفع المؤشر الإسباني إيبكس 35 بواقع 0.1 بالمئة بعد أن أظهرت البيانات تراجع التضخم إلى 2.4 بالمئة في أغسطس آب.

ومن المقرر صدور بيانات عن المعنويات الاقتصادية وثقة الشركات الأوروبية الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، في حين من المتوقع صدور بيانات أسعار المستهلكين في ألمانيا الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

وتترقب الأسواق أيضا تعليقات كبير محللي الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب آر. لين، الذي يشارك في ندوة في الساعة 0915 بتوقيت جرينتش.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم بيرنو ريكار اثنان بالمئة بعد أن أعلنت شركة المشروبات عن مبيعات العام بأكمله والتي كانت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات.

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