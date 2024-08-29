نيكاي الياباني يغلق مستقراً وأسهم التكنولوجيا تتماسك

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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أنهى المؤشر نيكاي الياباني تداولات الخميس مستقراً إلى حد كبير وتعافى من خسائره المبكرة بعدما قلصت أسهم التكنولوجيا التراجعات الناجمة عن توقعات مخيبة للآمال من شركة إنفيديا.

وأغلق المؤشر نيكاي على تراجع 0.02 بالمئة عند 38362.53 نقطة بعد أن هبط بنحو 1.12 بالمئة في خلال الجلسة.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً فصعد 0.03 بالمئة.

وانخفض سهم طوكيو إلكترون، عملاقة معدات تصنيع الرقائق، 1.76 بالمئة بعدما هوى بنحو 3.49 بالمئة في وقت سابق. ونزل سهم نظيرتها الأصغر ديسكو 2.46 بالمئة متعافياً إلى حد كبير من تراجع وصل إلى 5.33 بالمئة.

أما سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق، وهي من الموردين لإنفيديا، فتمكن من إنهاء الجلسة مرتفعاً 0.3 بالمئة ومحا خسائره المبكرة التي بلغت 3.6 بالمئة.

ولم ترق توقعات إنفيديا للإيرادات والهوامش الإجمالية إلى مستوياتها المعتادة أخيراً عندما كانت تتجاوز أهداف وول ستريت، مما طغى على بياناتها الخاصة بالإيرادات والأرباح وكذلك إعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليار دولار.

وكان سهم شركة نيدك لصناعة مكونات الإلكترونيات الخاسر الأكبر على نيكاي إذ هوى 3.32 بالمئة بعد أن أرجأت شركة سوبر مايكرو كمبيوتر الأمريكية المصنعة للخوادم، والتي تطور معها وحدات تبريد مائية للخوادم، تقديم تقريرها السنوي.

وكان أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي من حيث النقاط سهم فاست ريتيلينج مشغلة متاجر يونيكلو الذي ارتفع 0.67 بالمئة.

لكن أداء السهم كان متقلباً وانخفض خلال التداولات بواقع 2.38 بالمئة ليكون أكبر عامل هبوطي على المؤشر. وجرى تداول السهم اليوم الخميس دون الحق في توزيعات أرباح.

ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، انخفض 109 وارتفع 115 فيما أغلق واحد على استقرار.

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