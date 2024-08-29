الهند توافق على صفقة اندماج «ديزني ورليانس» بقيمة 8.5 مليارات دولار

المصدر: مومباي - وكالات

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وافقت هيئة تنظيم المنافسة في الهند على صفقة اندماج شركتي ديزني ورليانس بقيمة 8.5 مليارات دولار، مع بعض التعديلات الطوعية، حسبما ذكرت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس».هذا ولم تكشف لجنة المنافسة في الهند عن التنازلات المقدمة.

وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي نقلاً عن مصادر أن «ديزني ورليانس» عرضتا بعض التنازلات لتأمين الموافقة على اندماجهما.وتهدف شركتا ديزني ورليانس إلى إنشاء أكبر شركة ترفيه في الهند للتنافس مع سوني ونتفلكس وأمازون، بالإضافة إلى 120 قناة تلفزيونية وخدمة بث.

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