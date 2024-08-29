استقرار في «وول ستريت» بانتظار فرص أسهم التكنولوجيا

المصدر: عواصم - رويترز

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استقرت المؤشرات الرئيسية بوول ستريت، في حين يترقب المستثمرون فرص استمرار صعود السوق بقيادة شركة رقائق الذكاء الاصطناعي وأسهم الشركات الأخرى ذات الصلة بقطاع التكنولوجيا.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 0.33 نقطة ليسجل 41250.17 نقطة عند الفتح.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 1.29 نقطة، أو 0.02 بالمئة، إلى 5624.51 نقطة.وفقد المؤشر ناسداك المجمع 16.02 نقطة، أو 0.09 بالمئة، مسجلاً 17738.80 نقطة.وانخفضت أسهم التكنولوجيا، مع تراجع أسهم شركات أمازون وجوجل ومايكروسوفت.

وارتفعت أسهم شركة نوردستروم بنسبة 7% بعد أن نشرت شركة التجزئة أرباحًا معدلة في الربع الثاني تجاوزت التوقعات.وقفزت أسهم شركة تطوير أشباه الموصلات Ambarell a بنسبة 11% تقريبًا على إرشادات الإيرادات المتفائلة في الربع الثالث. وانخفضت شركة PVH، بأكثر من 6% بسبب توقعات مخيبة للآمال للربع الحالي.

أسهم أوروبا

وصلت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في أكثر من شهر، أمس، بدفعة من أسهم شركات التكنولوجيا، كما رفعت نتائج جاءت أفضل من المتوقع لـ«أجياس» مؤشر شركات التأمين.وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة خلال التداولات إلى 519.86 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 15 يوليو.

كما ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.50% وكاك الفرنسي 0.30%، فيما تراجع فوتسي البريطاني 0.09%.وصعد مؤشر شركات التكنولوجيا 0.4 بالمئة وأعطى أكبر دفعة للمؤشر الأوروبي.كما زاد مؤشر شركات التأمين 0.6 بالمئة وكان الرابح الأكبر بين القطاعات مدعوماً بقفزة بلغت ستة بالمئة في سهم شركة أجياس للتأمين ومقرها بلجيكا بعد نتائج تشغيلية أفضل من التوقعات لنصف العام.

لكن قطاع الموارد الأساسية خسر 0.6 بالمئة بضغط من تراجع أسعار المعادن بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة في اقتصادات كبرى ومخاوف بشأن الطلب.وأظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين في فرنسا لشهر أغسطس سجلت 92 بما يتماشى مع التوقعات مما ساعد في رفع مؤشر الأسهم القياسية 0.3 بالمئة.وقفز سهم الكتا 10.2 بالمئة مسجلاً أعلى نسبة ارتفاع على ستوكس 600 بعد أن أعلنت شركة تصنيع معدات العلاج بالإشعاع السويدية نتائجها للربع الأول.

مؤشرات اليابان

أغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً، أمس، بدعم من ضعف الين.وأنهى المؤشر نيكاي التعاملات مرتفعاً 0.22 بالمئة عند 38371.76 نقطة ليعكس المسار الهبوطي الذي سلكه في مستهل التعاملات، مع استمرار تراجع الين مقابل الدولار على مدار الجلسة.

لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً انخفض 0.08 بالمئة.وتباين أداء أسهم قطاع أشباه الموصلات، إذ ارتفع سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق الموردة لإنفيديا 4.18 بالمئة ليسجل أكبر المكاسب على المؤشر نيكاي من حيث النقاط. وارتفع سهم ليزرتك 4.19 بالمئة.

اختبار الرقائق

وفي الوقت نفسه تراجع سهم طوكيو إلكترون لمعدات اختبار الرقائق قليلاً، بينما هوى سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 2.29 بالمئة.وانخفض الين بنحو 0.4 بالمئة إلى 144.47 للدولار خلال التداولات.

وتباين أداء أسهم شركات صناعة السيارات، إذ ارتفع سهم تويوتا موتور 3.88 بالمئة وسهم هوندا 0.7 بالمئة في حين تراجع سهم نيسان 0.65 بالمئة ومازدا 0.16 بالمئةوتصدر سهم مجموعة راكوتن المكاسب على المؤشر نيكاي، إذ قفز 9.19 بالمئة بعد أن رفعت جهات عدة السعر المستهدف لسهم المجموعة.

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