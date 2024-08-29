«دي بي ورلد» من مشغل موانئ محلي إلى مزود عالمي

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

في سبتمبر 2005 تم دمج «سلطة موانئ دبي» مع الذراع الدولي «موانئ دبي الدولية» التي كانت تدير عدداً من الموانئ خارج الدولة، لتدخل الشركة الوليدة «موانئ دبي العالمية» نادي مشغلي الموانئ العالميين بعد استحواذها على شركة تشغيل الموانئ «بي آند أو» وسرعان ما أضافت إلى محفظتها المزيد من الموانئ لتصبح ثالث أكبر مشغل عالمي للموانئ والأكبر من حيث التواجد الجغرافي.

حيث تمتلك حضوراً في جميع أصقاع العالم. اليوم بعد مرور 19 عاماً تواصل موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ترسيخ مكانتها كمزود عالمي رائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة، كما أن لها دوراً حيوياً في تسهيل حركة التجارة العالمية من خلال تقديم خدمات بحرية ولوجستية واقتصادية في أكثر من 800 موقع ضمن 78 دولة حول العالم، وهو ما ساهم في تعزيز موقعها كقوة محورية في صناعة الشحن والخدمات اللوجستية العالمية.

«الشركة نجحت في تطوير مسيرة أعمالها، لتتحول من مجرد مشغل موانئ محلي في دبي، إلى مزود عالمي رائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة، ما يعني أننا نقدم البنى التحتية المتقدمة، والخدمات الشاملة التي ستمكن أصحاب البضائع من نقل السلع بسلاسة في أنحاء العالم، من أرض المصنع إلى باب العميل»، حسب ما أكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» في تصريح لـ «البيان»، قال فيه أيضاً إنه «في إطار سعي «دي بي ورلد» المستمر لاستشراف مستقبل التجارة العالمية، استثمرت المجموعة أكثر من 20 مليار دولار على مدى العقد الماضي في مجالات الموانئ والمحطات، والأعمال اللوجستية، والمناطق الحرة، والخدمات البحرية، من أجل تمكين التدفق التجاري حول العالم».

إدارة مبتكرة

وحصلت «دي بي ورلد»، التي تدير 86 محطة برية وبحرية في 78 بلداً، على ثقة هذه الدول، من خلال طرق إدارتها المبتكرة والعلمية لهذه الموانئ، وهو الأمر الذي انعكس على تدفق الاستثمارات لهذه الدول، وأسهم في ضخ مئات الملايين من الدولارات إلى الاقتصادات المحلية، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر.

وفي مسعى من «دي بي ورلد» إلى تحسين تدفق التجارة العالمية وتغيير مفهوم الممكن بالنسبة للمتعاملين والمجتمعات التي تخدمها على مستوى العالم، يعمل في المجموعة فريق متخصص ومتنوع ومحترف يتكون من أكثر من 113000 موظف من 160 جنسية مختلفة، يعملون في 78 دولة على ست قارات.

وارتفعت قيمة العلامة التجارية لشركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، في 5 سنوات بنسبة 152.8%، لتقفز من 3.48 مليارات درهم في العام 2020، إلى 8.8 مليارات العام الجاري، بنمو سنوي مركب 20.39%، وفق تقرير «براند فاينانس» للعلامات التجارية الرائدة، الذي كشف أن «دي بي ورلد» تصدرت منطقة الشرق الأوسط كأكبر العلامات التجارية المتخصصة في الخدمات اللوجستية من ناحية القيمة التي وصلت إلى 8.8 مليارات درهم في العام الجاري بنمو 38% مقارنة بالعام الماضي والتي وصلت فيه قيمة العلامة إلى 6.4 مليارات درهم.

و«دي بي ورلد» من أكبر المشغلين حالياً في الهند وبريطانيا وأستراليا وبيرو وكندا وغيرها من دول العالم، حيث أسهمت في تطور ونمو أعمال شركائها من الشركات الملاحية وشركات الشحن حول العالم، نتيجة لمعايير العمل التي تعتمدها في الشحن والتحميل والتفريغ ووسائل النقل خارج الموانئ.

كما أن لدى المجموعة القدرة على إنشاء سلاسل توريد آمنة وسلسة ومستدامة يمكنها المساعدة في بناء الاقتصادات المحلية وتحسين أنماط الحياة وسبل العيش، بما يمثل نجاحاً للمؤسسة، ولمتعامليها الذين يعتمدون على قدراتها وحلولها المتطورة دائماً.

ويقول سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» في في هذا الصدد، إن مجموعة «دي بي ورلد» تواصل الاستثمار في الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الكبيرة، وتتجه حالياً إلى البحث عن بعض الأسواق الرئيسة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والهند، التي تمتلك فرصاً اقتصادية غير مستغلة، من أجل تحقيق معدلات نمو أعلى.

القارة الأفريقية

نطاق عمليات مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» توسع في أنحاء القارة الأفريقية، وأصبح لديها حضور قوي في 50 دولة أفريقية، تدير فيها عمليات الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، بالتعاون مع سلسلة من شبكات الشركاء التي تتيح لها الوصول إلى الأسواق الإقليمية الرئيسية، معتمدة على أكثر من 27000 موظف، غالبيتهم العظمى من السكان المحليين، لتحقق في المتوسط إيرادات سنوية تتجاوز 3.7 مليارات دولار على مستوى القارة الأفريقية.

وتمتلك وتدير المجموعة أكثر من 200 مستودع، بمساحة تعادل 1.5 مليون متر مربع، وتزيد سعة التخزين الإجمالية لديها على 2 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) عبر موانئها المختلفة.ولم تقف «دي بي ورلد» عند هذا الحد، بل استثمرت بشكل كبير في قدراتها التشغيلية والبنية التحتية على امتداد القارة، لتعلن في الآونة الأخيرة، عن خطة لإنفاق 3 مليارات دولار في البنية التحتية الجديدة للموانئ والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء القارة على مدى فترة السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

والتي تنتهي بحلول العام 2029. معتمدة على مساهمة السوق المتنامية للمعادن الأساسية، بما في ذلك النحاس من زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في زيادة الحاجة إلى قدرات لوجستية أكبر على امتداد القارة الأفريقية.وضمن هذا الاستثمار المهم رصدت «موانىء دبي العالمية» مبلغ 2 مليار دولار أمريكي لترقية وتطوير مرافق وقدرات الموانئ، والمليار دولار المتبقية في الجانب اللوجستي من الأعمال.

آسيا والمحيط الهادي

87 موقعاً ضمن 16 دولة في مختلف أنحاء منطقة آسيا والهادي تعمل فيها «دي بي ورلد»، وتدير فيها نحو 13 ميناءً ومحطة للحاويات.وبهدف تعزيز مكانتها كمزود لحلول سلاسل التوريد المتكاملة ومساعدة الشركات في التغلب على تعقيدات الشحن، افتتحت «دي بي ورلد» مؤخراً 51 مكتباً جديداً للشحن في مواقع متعددة من منطقة آسيا والمحيط الهادي، التي تعد أسرع سوق لوجستية نمواً في العالم في مجال الخدمات اللوجستية، ومن المتوقع أن تمثل 40% من الإيرادات العالمية للخدمات اللوجستية التعاقدية بحلول 2027.

وبانضمام المكاتب الجديدة، يرتفع عدد المكاتب التجارية النشطة لمجموعة موانئ دبي العالمية على مستوى العالم إلى 161 مكتباً، لتدعم هذه الشبكة الموسعة، التي تركز على الشحن الجوي والبحري، البنية التحتية المتفردة لمجموعة موانئ دبي العالمية، من الموانئ والمحطات إلى المستودعات والشاحنات وشبكة السكك الحديدية والسفن، مما يسمح للشركات بتبسيط تعاملات سلاسل التوريد.

وبالإضافة إلى إدارة التدفق التجاري عبر موانئها ومحطاتها، أصبحت مجموعة موانئ دبي العالمية الآن في وضع أقوى لتقديم مجموعة أكثر تكاملاً من الخدمات اللوجستية، وتحقيق قدر أكبر من المرونة في تلبية احتياجات المتعاملين عبر مختلف القطاعات.

الأمريكتان

وفي الأمريكتين تعمل «دي بي ورلد» في 114 موقعاً ضمن 14 دولة وتدير نحو 15 ميناءً ومحطة حاويات، وقامت الشركة بتطوير وتشغيل خدمات وبنى تحتية من شأنها تسهيل التجارة لتلبية متطلبات سلاسل التوريد العالمية من خلال مواصلة التوسع والانتشار، لتحقيق رؤية الشركة والمساهمة في تعزيز موقع دبي والإمارات الريادي كمركز بحري ولوجستي رائد محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأصبحت موانئ دبي العالمية لاعباً رئيسياً في الأمريكتين من خلال شبكة من المحطات في كل من بيرو والأرجنتين والإكوادور وتشيلي والبرازيل وجمهورية الدومينيكان وسورينام وكندا. وتواصل المجموعة عملياتها في الأمريكتين التزاماً بدورها المحوري في تمكين التجارة العالمية، في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة لاستراتيجية أوسع نطاقاً تساعد على توسيع العمليات في كامل سلسلة التوريد وتكرار تجربة النجاح التي حققتها في بيرو.

أوروبا

346 موقعاً ضمن 32 دولة أوروبية تعمل فيها «دي بي ورلد»، وتدير 24 محطة وميناءً مما يجعلها لاعباً رئيسياً في القطاع البحري واللوجستي في القارة. وتشمل عمليات الشركة عدداً من الموانئ والمواقع الاستراتيجية، حيث تساهم في تعزيز التجارة الدولية من خلال إدارة وتطوير مرافق متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات.

وتأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز قدرات الشركة وتوسيع نطاق خدماتها في أوروبا. كما شملت الاستثمارات الأخرى للشركة في أنحاء أوروبا خلال السنوات الأخيرة برامج توسيع الموانئ في ستة من محطاتها الرئيسية الموزعة في جميع أنحاء القارة الأوروبية، والبالغ عددها 11 محطة رئيسية، بما في ذلك محطات أنتويرب (بلجيكا)، ونوفي ساد (صربيا)، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة).وفي إطار جهودها المتواصلة والهادفة إلى توفير حلول سلسلة التوريد الشاملة على نطاق أوسع، تعتمد مجموعة موانئ دبي العالمية على أصولها وخبراتها، مما يوفر لتعامليها حلولاً أكثر تكاملاً ومرونة واستدامة.

أستراليا

وتشغل «دي بي ورلد» مجموعة من الموانئ والمحطات اللوجستية في أستراليا، تشمل المدن الكبرى، وتعتبر سيدني إحدى المحطات الأكثر أهمية في سلسلة التوريد البحرية الأسترالية، حيث توفر الشركة خدمات متكاملة تشمل عمليات الشحن والتفريغ والتخزين، في حين تلعب محطة ملبورن دوراً حيوياً في ربط التجارة البحرية بين أستراليا وآسيا.

لا سيما وأنها تعتمد على بنية تحتية متقدمة وتقنيات حديثة لضمان تدفق البضائع بكفاءة، كما تعتبر محطة بريزبن من المراكز الرئيسية التي تدعم حركة التجارة في المنطقة الشرقية من أستراليا، وتوفر محطة فريمانتل خدمات متعددة تشمل النقل البحري والبري، وتعد من المحطات الحيوية التي تخدم الاقتصاد المحلي.

وإلى جانب تشغيل المحطات، تقدم «دي بي ورلد» في أستراليا حلولاً لوجستية متكاملة تشمل الربط بين النقل البحري والبري والسكك الحديدية. وتمتلك الشركة مجموعة من «الحدائق اللوجستية» التي توفر خدمات تخزين وتوزيع متقدمة، مما يعزز من سرعة وكفاءة حركة البضائع.وتلتزم «دي بي ورلد» في أستراليا بممارسات مستدامة ومسؤولة بيئياً، حيث تسعى لتقليل الأثر البيئي لعملياتها من خلال تبني تقنيات صديقة للبيئة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

20

مليار دولار استثمارات المجموعة على مدار 10 سنوات في الموانئ والمحطات والمناطق الحرة

800

موقع حول العالم تقدم فيها المجموعة خدماتها اللوجستية

113000

موظف من 160 جنسية يعملون ضمن فريق العمل

8.8

مليارات درهم قيمة العلامة التجارية للمجموعة في 2024

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز