الدولار قرب أدنى مستوى في عام

المصدر: واشنطن - رويترز

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استقر الدولار قرب أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، أمس، وجرى تداول الجنيه الاسترليني قرب أعلى مستوى في أعوام عدة، وسط تركيز الأسواق على البحث عن مؤشرات لتقييم حجم خفض أسعار الفائدة الأمريكية المتوقع على نطاق واسع الشهر المقبل.

وصعد الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم المحلي إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر في يوليو، لكن المضي بشكل عام نحو كبح ارتفاع الأسعار كان مخيباً للآمال. واستقر الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات عند 0.06793 دولار.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات الرئيسية الأخرى، 0.2 % إلى 100.78، ليحوم فوق أدنى مستوى في 13 شهراً وهو 100.51 الذي سجله في الجلسة السابقة. وعلى مدار الشهر انخفض الدولار 3.4 % ، متجهاً إلى تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر 2022.

وتراجع الاسترليني 0.14 % إلى 1.3243 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى منذ مارس 2022 مقابل الدولار عند 1.3269 دولار الثلاثاء.كما تراجع اليورو مقابل الدولار 0.24 % إلى 1.1156 دولار، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى في 13 شهراً الذي لامسه في بداية الأسبوع.

وابتعد الين أكثر عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الاثنين عند 143.45 للدولار، إذ انخفض 0.23 % في أحدث تعاملات إلى 144.33 للدولار.أما الدولار النيوزيلندي فانخفض 0.1 % إلى 0.6246 دولار.

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