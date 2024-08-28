بقيمة ناهزت مليار دولار.. بافيت يواصل التخلص من أسهم «بنك أوف أمريكا»

المصدر: نيويورك - وكالات

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واصلت شركة «بيركشاير هاثاواي» المملوكة للملياردير الأمريكي وارن بافيت تقليص حصتها في بنك أوف أمريكا، مع بيع أسهم إضافية في ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة مقابل 982 مليون دولار.

كشفت شركة بيركشاير هاثاواي عن أحدث عمليات البيع في ملف تنظيمي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إذ أوضحت المبيعات التي تمت في 23 و26 و27 أغسطس.

وتمت عمليات البيع من خلال 3 معاملات منفصلة، فقد جرت الأولى في 23 أغسطس وشملت نحو 6.75 ملايين سهم، وشهدت المعاملة الثانية، في 26 من الشهر ذاته، بيع 10.97 ملايين سهم، في حين شملت عملية البيع الأخيرة، في 27 من الشهر الجاري، بيع نحو 6.93 ملايين سهم.

وتظل بيركشاير هاثاواي أكبر مساهم في البنك، إذ تمتلك 903.8 ملايين سهم بقيمة 35.9 مليار دولار، استناداً إلى سعر إغلاق الثلاثاء.

وبذلك، خفضت «بيركشاير هاثاواي» حصتها الإجمالية في «بنك أوف أمريكا» بنحو 13% في سلسلة من عمليات البيع بدأت منتصف الشهر الماضي، حصلت من خلالها على إيرادات إجمالية 5.4 مليارات دولار، وفق ما نقلت وكالة «بلومبرج».

وكانت بيركشاير هاثاواي قد أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها باعت نحو 19.2 مليون سهم في البنك مقابل 779 مليون دولار خلال الفترة ما بين 30 يوليو و1 أغسطس الجاري.

وفي الشهر الماضي باعت الشركة نحو 33.9 مليون سهم في بنك أوف أمريكا مقابل نحو 1.48 مليار دولار عبر معاملات متعددة.

بدأت الشركة المملوكة للملياردير وارن بافيت الاستثمار في بنك أوف أمريكا في عام 2011، إذ اشترت بما قيمته 5 مليارات دولار من الأسهم، في وقت كان العديد من المستثمرين يشعرون بالقلق بشأن احتياجات البنك الرأسمالية.

يحتل وارن بافيت المركز السادس في قائمة فوربس لأغنياء العالم بثروة قدرها 144.9 مليار دولار، في حين تعد بيركشاير هاثاواي ثامن أكبر شركة في العالم بقيمة سوقية 934.5 مليار دولار.

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