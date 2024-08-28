أسهم تسلا تخسر 35 مليار دولار في يومين بسبب كندا

المصدر: نيويورك - وكالات

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تراجع سهم شركة تسلا بنحو 2% في جلسة الثلاثاء مسجلاً ثاني خسارة يومية في شهرين لتفقد الشركة 35 مليار دولار من قيمتها السوقية في يومين.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن قالت كندا إنها ستفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على واردات المركبات الكهربائية الصينية. وتنطبق الرسوم على جميع المركبات الكهربائية التي يتم شحنها من الصين، والتي تشمل تلك التي تصنعها تسلا.

هذا وفرض الاتحاد الأوروبي بشكل تحفظي رسوماً جمركية قد تصل إلى 38 % على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في نوفمبر المقبل، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية، متهمة بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنعي هذه الآليات.

قال الاتحاد الأوروبي إن التعريفة الجمركية المخطط لها على مركبات تسلا المستوردة من الصين ستخفض إلى 9% من 20.8%.

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