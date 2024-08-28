الألعاب خارج أزمة التضخم.. وإيرادات «ليغو» تقفز 13%

المصدر: كوبنهاغن - وكالات

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ضرب انخفاض المبيعات الناجم عن التضخم صناعة الألعاب عالمياً في النصف الأول من عام 2024، لكن شركة كانت خارج حسابات الخسائر.

وقالت شركة ليغو إن الإيرادات ارتفعت بنسبة 13% في الأشهر الستة الأولى من العام إلى 31 مليار كرونة دنماركية، أو حوالي 4.65 مليارات دولار.

ومن بين متاجر ليغو الأربعين التي افتتحت في الربع الأول، كان 20 منها في الصين. وبالمثل، من بين 60 افتتاحاً مخططاً لها في النصف الثاني من العام، ستحتضن الصين 20 منها.

وقال نيلز كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الألعاب الدنماركية الخاصة، لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، إن الشركة تشهد قوة في جميع أنحاء محفظتها، وخصوصاً مع Lego Icons وLego Creator، ومن خلال شراكتها مع Fortnite من Epic Games.

وفي العام الماضي، شهدت ليغو اتجاهاً من جانب المستهلكين إلى «التخلي» عن مجموعات الألعاب ذات الأسعار المنخفضة أو اختيار مجموعات أقل سعراً، مع الاستمرار في شراء الكمية نفسها من المنتجات التي اشتروها في العام السابق.

كما أشاد كريستيانسن بجهود الاستدامة التي تبذلها شركة Lego. وحتى الآن هذا العام، ضاعفت الشركة تقريباً كمية المواد المتجددة والقابلة لإعادة التدوير التي تستخدمها في تصنيع الطوب بحلول عام 2023.

وفي السنوات القليلة المقبلة، تأمل شركة Lego في الحصول على نصف موادها الخام من مصادر مستدامة.

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