إكس بينج الصينية تطرح سيارة كهربائية اقتصادية بـ 17 ألف دولار

المصدر: بكين - وكالات

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أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية إكس بينج Xpeng عن إطلاق سيارة مونا Mona M03 الكوبيه الكهربائية الاقتصادية للسوق الشامل، والتي تحتوي على مساعد أساسي للسائق بأسعار أقل من 17 ألف دولار.

وفي بيان صحافي، قالت إكس بينج إن الطلبات على سيارة Mona M03 قد تجاوزت 10 آلاف طلب بعد 52 دقيقة فقط من إطلاق السيارة رسمياً في بكين.

وقامت الشركة بالإعلان عن السعر الرسمي للإصدار الأساسي من سيارة Mona M03 عند 119.800 يوان (أو ما يعادل نحو 16.812 دولاراً)، مع مدى قيادة يبلغ 515 كيلومتراً في الساعة مع مميزات مساعد السائق «Max» الأكثر تقدماً.

كما تقدم إكس بينج إصداراً آخر بيع من طراز Mona M03 بمدى قيادة يبلغ 580 كيلومتراً في الساعة مقابل 155.800 يوان (أو ما يعادل 23.080 دولاراً)، وبالمقارنة، فإن أرخص سيارة من إنتاج تسلا الأمريكية - موديل 3 – يبلغ ثمنها 231.900 يوان (أو ما يعادل 32.552 دولاراً)، وذلك بعد آخر خفض للسعر في أبريل.

وقال مايكل دون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات دون إنسايتس، الأربعاء على قناة «سي إن بي سي» الأمريكية: «مع انخفاض أسعار السيارات إلى أقل من 20 ألف دولار، تعمل الصين على تعزيز مكانتها الجديدة مركزاً عالمياً لتصنيع السيارات».

وأضاف إن «الصين قادرة على إنتاج السيارات بتكلفة أقل من أي دولة أخرى في العالم».

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسهم إكس بينج المدرجة في وول ستريت بنسبة 6.25% لتغلق جلسة الثلاثاء عند 8.00 دولارات، بينما ارتفعت أسهم إكس بينج المدرجة في بورصة هونج كونج بنحو 2.15% لتغلق عند 30.95 دولار هونج كونج.

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