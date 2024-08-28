«بتكوين» تهبط 6.5% إلى ما دون 60 ألف دولار

المصدر: دبي - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفضت عملة بتكوين إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار وسط تراجع واسع النطاق في سوق العملات المشفرة والذي شمل انخفاضاً حاداً في «إيثر»، ثاني أكبر عملة مشفرة.

وتراجعت بتكوين 6.5 بالمئة إلى 58777 دولاراً خلال التداولات، وبذلك تكون أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم قد انخفضت 20.3 بالمئة عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 73794 دولاراً والذي سجلته في 14 مارس.

كما تراجعت عملة إيثروم بنسبة 8% إلى 2461 دولاراً.

وتخلت العملات الرئيسية عن المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي بعد إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن البنك المركزي الأمريكي في طريقه لخفض أسعار الفائدة القياسية التي بلغت أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين.

يأتي التراجع في بتكوين على الرغم من سلسلة التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأمريكية للعملة المشفرة. وتعتبر المخاوف من إمكانية قيام الحكومة الأمريكية ببيع رموز مشفرة تمت مصادرتها من بين العقبات التي تواجه السوق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز