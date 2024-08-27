عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسجل مستوى قياسياً فوق 2562 دولاراً

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2525 دولاراً للأونصة، أمس، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 2562.30 دولاراً، وهو مستوى قياسي جديد.وجاء ارتفاع أسعار الذهب، بدعم من ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات الأمريكية بعد تصريحات تميل إلى التيسير النقدي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وعززت تصريحات باول يوم الجمعة التوقعات بالبدء الوشيك في خفض أسعار الفائدة، إذ قال إن المزيد من التباطؤ في سوق العمل أمر غير مرغوب.وحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في 13 شهراً، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

توقعات بمزيد من الارتفاع

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد «سيظل الذهب محل إقبال المستثمرين ما دام الدولار في موقف ضعيف قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع. وإذا ظلت عائدات السندات الأمريكية منخفضة فقد يتجه الذهب نحو 2550 دولاراً هذا الأسبوع إذا تمكن أولاً من تجاوز المقاومة عند مستوى 2530 دولاراً».

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتداولون بنسبة 62% خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس الشهر المقبل في حين يتوقع 38% خفضاً أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس. ويزيد خفض الفائدة من جاذبية المعدن الأصفر.

زخم صعود الذهب

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا لمنطقة آسيا والمحيط الهادي إن حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تزيد من زخم صعود الذهب.وفي الهند، قال مسؤولون في القطاع إن الطلب على الذهب خلال موسم الأعياد المقبل من المرجح أن يظل قوياً، إذ إن الخفض الكبير في الرسوم الجمركية على الواردات عزز جاذبية الأسعار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 30.08 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 964.46 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 961.25 دولاراً.

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