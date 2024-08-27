الدولار يحوم قرب أدنى مستوى في عامين ونصف أمام الاسترليني

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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هبط الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الين، أمس، مع تحول جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بقوة إلى التيسير النقدي على عكس كازو أويدا محافظ بنك اليابان الذي تحدث عن التشديد النقدي.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه الاسترليني ليقترب من مستويات شوهدت آخر مرة في مارس من العام 2022 مع تصريحات محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي بأنه «من المبكر جداً إعلان الانتصار» على التضخم، مما يشير إلى موقف أقل حدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الدولار بنحو 0.66 % إلى 143.45 يناً لأول مرة منذ الخامس من أغسطس، قبل تراجعه 0.31 % خلال التداولات.ونزل الجنيه الاسترليني قليلاً إلى 1.31995 دولار بعد أن قفز إلى 1.32295 دولار يوم الجمعة للمرة الأولى في 17 شهراً.

وذكر تاباس ستريكلاند رئيس اقتصادات السوق في بنك أستراليا الوطني أن رغم تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي عن التيسير النقدي قبل انعقاد ندوة جاكسون هول السنوية، استخدم باول في كلمته يوم الجمعة «لغة أقوى» من نظرائه.

وقالت مصادر لرويترز إن صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يؤيدون خفضاً آخر لأسعار الفائدة في 12 من سبتمبر. ورغم ذلك، لم يطرأ تغيير يذكر على اليورو وسجل 1.1184 دولار ليظل قريباً من أعلى مستوى سجله يوم الجمعة عند 1.1201 دولار، والذي شوهد لآخر مرة في يوليو من العام الماضي.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية تشمل اليورو والجنيه الاسترليني والين والفرنك السويسري، عند 100.69 نقطة، وهو ما يقل قليلاً عن أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 100.60 نقطة والذي بلغه في نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع الفرنك السويسري نحو 0.1 % إلى 0.8472 مقابل الدولار، ولامس في وقت سابق 0.8457 وهو أعلى مستوى منذ الخامس من أغسطس.وانخفض اليوان الصيني قليلاً إلى 7.1202 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية بعدما استهل الجلسة مرتفعاً بنحو 0.13% إلى 7.1069 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من أغسطس.وهبط الدولار الأسترالي 0.31 % إلى 0.6776 دولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى منذ 11 يوليو والذي سجله يوم الجمعة عند 0.67985 دولار.

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