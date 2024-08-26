وول ستريت تنفس الصعداء.. وداو جونز إلى مستوى قياسي

المصدر: نيويورك - وكالات

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تباين أداء المؤشرات الأمريكية، الاثنين، حيث ارتفع داو جونز، مع تركيز الأسواق على نتائج إنفيديا وتقرير التضخم المهم للغاية المقرر صدوره هذا الأسبوع، في حين دفع التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط المستثمرين لتوخي الحذر.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى قياسي، متجاوزًا موجة بيع في أوائل أغسطس حيث ينتظر المتداولون تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأفق، وزاد داو جونز يرتفع 0.44% إلى 41.357 نقطة

من جهة أخرى تراجع المؤشر ستاندر آند بورز بنسبة 0.30% إلى 5.617 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك بنسبة 1% إلى 17.690 نقطة.

تتجه الأسهم إلى الارتفاع بعد أسبوع قوي أبرزته تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن خفض أسعار الفائدة في الأفق. كانت وول ستريت تنتظر بفارغ الصبر خفض أسعار الفائدة، خاصة في ضوء بعض البيانات الاقتصادية المقلقة التي أشعلت موجة بيع في بداية أغسطس وأثارت قلق المستثمرين من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة قد تلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي.

قال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في CFRA Research: «نعتقد أنهم سيخفضون 25 نقطة أساس في سبتمبر ونوفمبر وديسمبر، لأنهم يريدون أن يعرف السوق أنهم ليسوا متخلفين عن المنحنى، ولكن في الوقت نفسه، يريدون التأكد من أنهم لن يدخلوا بسرعة كبيرة في وضع التخفيض». «في الوقت الحالي، لا تزال وول ستريت تتنفس الصعداء لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة، وسينتظرون بفارغ الصبر نتائج شركة إنفيديا يوم الأربعاء ثم بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي هذا الأسبوع أيضًا.»

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