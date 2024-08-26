أسعار النفط تقفز 2.5% وسط مخاوف التصعيد في الشرق الأوسط

المصدر: لندن - (رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط 2.5%، الاثنين، لتواصل المكاسب التي بدأتها يوم الجمعة وسط تجدد المخاوف من أن يؤدي تصعيد الوضع في الشرق الأوسط إلى اضطراب إمدادات النفط من المنطقة، في حين دعم احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية التوقعات الاقتصادية العالمية وآفاق الطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2 دولار، أي 2.5%، وتجاوزت 81 دولاراً للبرميل خلال التداولات، كما ربحت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2 دولار، أي 2.6 بالمئة، ولامست 77 دولاراً للبرميل.

وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك «تواصل أسعار النفط ارتفاعها بسبب الهجمات التي وقعت مطلع الأسبوع بين إسرائيل وحزب الله. لكن يبدو أن الوضع هدأ مجدداً مما حد من المكاسب».

ارتفع الخامان بأكثر من 2 بالمئة يوم الجمعة بعد أن أيد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بدء خفض أسعار الفائدة قريباً.

وقال محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة «احتمال تيسير السياسة النقدية عزز المعنويات في سوق السلع الأساسية»، وأضافوا إنهم يتوقعون أن ينفذ مجلس الاحتياطي الاتحادي سلسلة تدريجية من تخفيضات أسعار الفائدة.

وقالت بريانكا ساشديفا محللة الأسواق البارزة في فيليب نوفا إن المستثمرين ما زالوا حذرين بشأن تحركات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ضمن أوبك+ الذين يعتزمون زيادة الإنتاج في وقت لاحق من العام.

وأضافت «يبدو أن الطلب الأمريكي القوي حالياً وإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي من البترول يشكلان الداعم الوحيد لأسعار النفط في مواجهة احتمالات فائض المعروض من أوبك».

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