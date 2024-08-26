ترامب: ماسك قد لا يستطيع العمل معي في البيت الأبيض بسبب شركاته

المصدر: واشنطن - وكالات

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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، إيلون ماسك، ربما لا يستطيع العمل في مجلس وزرائه الافتراضي في البيت الأبيض بسبب الجدول الزمني المتطلب لإدارة شركاته المختلفة.

وقال ترامب عن ماسك في مقابلة مع الضابط السابق في البحرية الأمريكية، شون رايان، نشرت مقتطفات منها يوم الأحد: «إنه يريد أن يشارك. لكن انظر الآن، إنه يدير شركات كبيرة، لذلك لا يمكنه حقاً، لا أعتقد أنه يمكن أن يكون في مجلس الوزراء».

وأضاف: «كنت سأضعه في مجلس الوزراء، بالتأكيد، لكنني لا أعرف كيف يمكنه فعل ذلك مع كل الأمور التي لديه». موضحاً: ماسك يمكنه نوعاً ما – كما يقول التعبير – التشاور وإعطاء بعض الأفكار الجيدة للغاية، وذلك حسبما نقلت «سي إن بي سي» الأمريكية.

وذلك بعدما اقترح «ماسك» في المقابلة التي أجراها مع «ترامب» في وقت سابق هذا الشهر عبر منصة «إكس» تولي منصب رسمي في حال عودة الأخير للبيت الأبيض.

وقبل عامين فقط، كان ترامب وماسك في عداوة مفتوحة، وتبادلا الإهانات في المنتديات العامة مثل وسائل التواصل الاجتماعي وفي التجمعات السياسية.

لكنهما أصبحا حلفاء في هذه الانتخابات حيث يخوض ماسك بشكل أكبر في السياسة اليمينية. أيد ماسك ترامب علناً الشهر الماضي، بعد لحظات من محاولة اغتيال الرئيس السابق.

قبل ذلك، ساعد ماسك في تشكيل لجنة عمل سياسية فائقة مؤيدة لترامب في مايو. وفي الوقت نفسه، أعاد ترامب إحياء حضوره على منصة إكس بعد انقطاع دام سنوات كان ينشر خلالها حصرياً على Truth Social.

قال ترامب لريان: «إيلون وأنا لدينا علاقة رائعة. إنه رائع. إنه شخصية غير عادية تماماً... لكنه رجل لامع».

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