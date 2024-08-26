استقالة الرئيس التنفيذي لبنك الصين

المصدر: بكين - وكالات

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استقال رئيس بنك الصين، ليو جين، بعد أكثر من 3 سنوات في المنصب، وفقاً لبيان قدمه البنك لبورصة شنغهاي للأوراق المالية. وأعلن بنك الصين، استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، ليو جين. وذكر البنك المملوك للدولة أن مجلس إدارته وافق على تولي رئيس مجلس الإدارة جي هايجياو منصب الرئيس بالإنابة.

وبنك الصين هو أحد البنوك الأربعة الكبرى المملوكة للدولة، وله فروع خارجية في العديد من الدول.

واستقال ليو، من جميع مناصبه، بما في ذلك منصب المدير التنفيذي، منذ 25 أغسطس لأسباب شخصية، بعد غيابه عن اجتماع مجلس الإدارة، وسيتولى جي هايجياو، رئيس مجلس الإدارة، منصب الرئيس بالإنابة. وشغل ليو، 57 عاماً، مناصب عليا في بنوك صينية كبرى، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك التنمية الصيني. كما شغل منصب رئيس بنك «تشاينا إيفربرايت» قبل الانضمام إلى بنك الصين كنائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس في عام 2021.

أما جي هايجياو، الرئيس التنفيذي الجديد، 52 عاماً، فقد انضم للبنك منذ عام 2023، وقبل انضمامه إلى بنك الصين شغل منصب عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة خبي، وتقلد منصب نائب حاكم مقاطعة خبي من سبتمبر 2019 إلى مارس 2023، وقبلها شغل منصب المدير التنفيذي لمجموعة بنك تشاينا إيفربرايت من نوفمبر 2018 إلى سبتمبر 2019، والمدير التنفيذي ورئيس شركة بنك تشاينا إيفربرايت المحدودة من يناير 2019 إلى سبتمبر 2019.

وتأتي هذه الاستقالة في ظل حملة صارمة يقودها الرئيس الصيني شي جين بينغ لتعزيز الرقابة على القطاع المالي الصيني البالغ حجمه 66 تريليون دولار، مع استمرار تحقيقات مكافحة الفساد التي بدأت في أبريل، والتي استهدفت أكبر المقرضين والهيئات التنظيمية في البلاد.

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