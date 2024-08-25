صناديق التحوط ترفع رهانها على الذهب لأعلى مستوى في 4 سنوات

المصدر: (نيودلهي - بلومبرج)

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ارتفعت رهانات مديري الأموال على صعود الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات، وسط توقعات بتيسير نقدي أقرب وأكبر من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لدعم الاقتصاد. وأظهرت بيانات الحكومة الأمريكية الأسبوعية الصادرة أول من أمس، أن صناديق التحوط وكبار المضاربين، عززوا صافي مراكز الشراء بنسبة 7.8 % إلى 236,749 عقداً، كما في 20 أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ أوائل 2020.

وبلغ سعر المعدن النفيس أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2531.75 دولاراً للأونصة الثلاثاء الماضي بعد أن تجاوز عتبة 2530 دولاراً للمرة الأولى هذا الشهر، وسط توقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من خفض أسعار الفائدة، وعادة ما يستفيد سعر السبائك -التي لا تدر فائدة على حيازتها - من أسعار الفائدة المنخفضة.

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