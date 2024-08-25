«تايوان لصناعة أشباه الموصلات» تحصل على 1.95 مليار دولار إعانات

المصدر: تايبيه - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات أمس أنها حصلت على إجمالي 62.5 مليار دولار تايواني (1.95 مليار دولار أمريكي)، في صورة إعانات من الصين واليابان، مقابل استثماراتها في السوقين في السنوات الأخيرة.

وأظهرت بيانات مالية جمعتها أكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم في النصف الأول من هذا العام أن الشركة حصلت على ٧٫٩٦ مليارات دولار تايواني في صورة مساعدات من الصين واليابان، بعد تلقي حوالي 47.55 مليار دولار تايواني في عام 2023 و7.05 مليارات دولار تايواني، تم الحصول عليه في عام 2022 من الحكومتين، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية «سي.إن.إيه» أمس.

وبلغ إجمالي الدعم المقدم من الحكومتين اليابانية والصينية إلى الشركة التايوانية 62.5 مليار دولار تايواني منذ عام 2022.

وذكرت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية أنه تم استخدام المعونات لتمويل استثماراتها في مدينة كوماموتو في اليابان ومدينة نانجينج في الصين. وتنظر العديد من دول العالم إلى أشباه الموصلات بوصفها واحدة من أكثر الموارد الاستراتيجية أهمية، وخصصت بعض الدول مبالغ كبيرة من الأموال كإعانات للشركات المصنعة للرقائق لبناء صناعة أشباه الموصلات الخاصة بها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز