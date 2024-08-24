توقعات التيسير النقدي ترفع أسعار العملات المشفرة

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، بدعم من توقعات التيسير النقدي في أمريكا بحلول الشهر المقبل، وفي ظل التقلبات التي يعانيها سوق الأصول الرقمية في الآونة الأخيرة.وزادت «بيتكوين» بنسبة 1.26 % إلى 61056.18 دولاراً، وارتفعت كل من الإيثريوم بنسبة 2.44 % إلى 2669 دولاراً، والريبل 0.47% إلى 59.93 سنتاً.

وتزامن ذلك مع ترقب المستثمرين كلمة جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منتدى «جاكسون هول» في وقت لاحق، في ظل تصاعد توقعات إنهاء دورة التشديد النقدي الشهر القادم. واستقطبت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة الأمريكية تدفقات صافية بقيمة إجمالية بلغت 236.6 مليون دولار على مدار 5 أيام متتالية حتى الأربعاء الماضي، وفق بيانات «فارسايد إنفستورز».

وخلال يوم الأربعاء فقط، جذبت الصناديق استثمارات بقيمة صافية 39.5 مليون دولار، في حين بلغ الإجمالي التراكمي للتدفقات الصافية الداخلة لها منذ الموافقة على طرحها مطلع العام الجاري 17.6 مليار دولار.

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