رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: حان الوقت لخفض معدلات الفائدة

المصدر: رويترز

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أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول اليوم الجمعة أن "الوقت قد حان" لكي يخفض المجلس أسعار الفائدة بعد اقتراب التضخم من الوصول إلى الهدف البالغ اثنين بالمئة الذي يسعى إليه البنك، وهو ما يمثل اتجاها صريحا نحو تيسير وشيك في السياسة النقدية.

وقال باول في خطابه خلال الملتقى السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومينغ "حان الوقت لتعديل السياسة" مضيفا أن "الاتجاه واضح".

وأضاف باول: سنبذل كل ما بوسعنا لدعم قوة سوق العمل مع إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار.

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