70 % من الشركات تنشر وظائف وهمية وغير حقيقية

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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أظهر تقرير حديث ارتفاع عدد الوظائف الوهمية وغير الحقيقية في العام 2024، حيث تنشر الشركات بشكل متزايد قوائم وظائف وهمية، وغالباً ما يشار إليها بالوظائف الوهمية.ووفقاً لمسح أجرته شركة Resume Builder في مايو، نشرت أربع من كل 10 شركات (40 %) قوائم وظائف وهمية في عام 2024، وثلاث من كل 10 شركات (30 %) تعلن حالياً عن دور غير حقيقي.

قال جيفري سكوت، مدير المحتوى الأول ومدير التوظيف في Resume Genius، «الوظائف الوهمية ليست في الواقع عمليات احتيال. إنها من شركات حقيقية، لكنها وظائف شاغرة غير موجودة بالفعل». «هذه الشركة لا تقوم بالفعل بالتوظيف لهذا الدور في هذه اللحظة. قد تكون مهتمة بالتوظيف لهذا الدور في المستقبل، أو ربما كانت تقوم بالتوظيف له، ولكن بسبب تخفيضات الميزانية، تم إغلاق هذه الوظائف أو تعليقها»، بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

وقالت ليزا سيمون، كبيرة الاقتصاديين في Revelio Labs: «أعتقد أن هذا تطور مقلق للغاية؛ لأنه يخفف فقط من إشارة ما يعنيه إعلان الوظيفة حقاً». وأضافت سيمون: «وما إذا كانت هناك نية توظيف حقيقية وراء ذلك من وجهة نظر صاحب العمل».

وقال دان كابلان، الشريك الأول في Korn Ferry، وهي شركة استشارات الموارد البشرية: «إن ارتفاع الوظائف الوهمية يربك تقرير الوظائف. إنه يجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ القرارات وفهم شكل سوق العمل».

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