فورد تتخبط.. تلغي السيارات الرياضية الكهربائية وتتجه إلى الشاحنات

المصدر: نيويورك - (د ب أ)

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أعلنت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات، عن خطط لإطلاق شاحنة كهربائية تجارية جديدة بحلول عام 2026 من مصنعها في ولاية أوهايو.

وتستهدف الشركة إنتاج شاحنتي بيك اب متقدمتين في عام 2027، بالإضافة إلى خطط إنتاج مركبات بأسعار معقولة في المستقبل. وسيتم إنتاج الشاحنات «بيك اب» الكبيرة الحجم في مصنع الشركة في ولاية تينيسي.

وتعتزم فورد استخدام التكنولوجيا الهجينة في سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الثلاثة صفوف من المقاعد التي تقوم بإنتاجها.

وتتضمن هذه الخطة رسوماً غير نقدية تبلغ نحو 400 مليون دولار من أجل تخفيض قيمة أصول التصنيع المحددة المتعلقة بالسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل ذات الثلاثة صفوف التي كان من المخطط إنتاجها.

وستقوم فورد بإعادة تنظيم مصادر البطاريات لتكون أكثر كفاءة وتسهم في خفض التكاليف الإجمالية في سياراتها الكهربائية.

وقالت الشركة إن هذا التعديل ربما يؤدي إلى تكاليف إضافية وتدفقات نقدية خارجية ربما تصل إلى 1.5 مليار دولار.

وقد ألغت فورد خطط إنتاج سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بالكهرباء بالكامل في تحول قد يكلف الشركة حوالي 1.9 مليار دولار.

وبالإضافة إلى إلغاء السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل بثلاثة صفوف من المقاعد والتي تم تأجيلها بالفعل، ستقوم فورد بتأجيل الجيل التالي من سيارة الـ «بيك أب» الكهربائية وخفض الإنفاق على المركبات الكهربائية إلى 30% من إنفاقها الرأسمالي السنوي، من نحو 40% سابقاً.

وتعتبر هذه الإجراءات بمثابة تراجع جديد من جانب الرئيس التنفيذي جيم فارلي، الذي قام في البداية بتسريع تحول فورد إلى السيارات الكهربائية عندما تولى رئاسة الشركة قبل أربعة أعوام تقريباً. وتكبدت شركة صناعة السيارات تكاليف كبيرة في زيادة تخزين الإنتاج مع بدء تراجع نمو مبيعات الصناعة، مما دفع فورد إلى التنبؤ بأن وحدة السيارات الكهربائية لديها ستخسر ما يصل إلى 5.5 مليارات دولار هذا العام.

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