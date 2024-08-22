المؤشر نيكاي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في 3 أسابيع

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الخميس، متعافياً من أكبر تراجع للمؤشر في 37 عاما تكبده في وقت سابق من هذا الشهر.

لكن الحذر قبيل تصريحات رئيسي البنك المركزي الياباني والأمريكي حد من المكاسب.

وارتفع نيكاي 0.68 بالمئة إلى 38211.01 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أول أغسطس.

وهوى نيكاي 12.4 بالمئة في الخامس من أغسطس، في أكبر تراجع يسجله المؤشر منذ انهيار يوم «الاثنين الأسود»، لكنه صعد 10 بالمئة في اليوم التالي.

ولا يزال المؤشر أدنى من الذروة التي بلغها في يوليو تموز فوق 42 ألف نقطة، لكنه صعد 23 بالمئة منذ تراجعه الشديد في الخامس من أغسطس.

وتركز السوق على كلمة مهمة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ندوة جاكسون هول وجلسة خاصة للبرلمان الياباني الجمعة يلقي فيها رئيس المركزي الياباني كلمة.

وصعد سهم فاست ريتيلينج مالكة سلسلة متاجر يونيكلو 2.5 بالمئة ليوفر أكبر دعم للمؤشر نيكاي. وقفز سهم شين-إيتسو كيميكال 2.75 بالمئة.

وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك لاستثمارات التكنولوجيا 1.25 بالمئة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 بالمئة إلى 2671.4 نقطة.

وارتفع سهم جابان توباكو 1.41 بالمئة.

وصعد مؤشر قطاع الأدوية 1.56 بالمئة ليصبح الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو.

وتراجع مؤشر القطاع المصرفي 1.3 بالمئة ليسجل أسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية.

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