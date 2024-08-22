أسهم أوروبا تصعد قبيل موجة من البيانات الاقتصادية

المصدر: عواصم - (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الأسهم الأوروبية الخميس ارتفاع طفيف في ظل ترقب المتعاملين لموجة من البيانات من الاقتصادات الكبرى.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.39% وداكس الألماني 0.19% وفوتسي البريطاني 0.27% وكاك الفرنسي 0.23%.

وسجل قطاع التجزئة ارتفاعا قويا، بدعم مكاسب 5.3 بالمئة لسهم جيه.دي سبورتس بعد أن أعلنت شركة بيع الملابس الرياضية البريطانية عن تحسن في نمو المبيعات الأساسية في الربع الثاني من العام.

لكن خسائر أسهم قطاع الطاقة مثلت أكبر ضغط، إذ انخفضت 0.6 بالمئة في ظل تراجع أسعار النفط لخامس جلسة وسط قلق بشأن توقعات الطلب العالمي.

وعلى صعيد الشركات، هوى سهم شركة إيجون أربعة بالمئة بعد أن قالت شركة التأمين الهولندية إن مقياسها الرئيسي لتوليد رأس المال انخفض في النصف الأول من العام.

وقفز سهم دويتشه بنك 2.5 بالمئة بعد أن توصل إلى تسويات مع أكثر من نصف المدعين الذين اتهموا المجموعة المصرفية بدفع مبالغ أقل من مستحقاتهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز