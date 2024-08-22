أسعار النفط تتراجع وبرنت عند 77 دولاراً

المصدر: سنغافورة - رويترز

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شهدت أسعار النفط أمس، تذبذباً مدفوعة بالمخاوف العنيدة بشأن الطلب الصيني وتراجع مخزونات النفط والبنزين الأمريكية.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتاً أو 0.1 % إلى 77.09 دولاراً للبرميل خلال التداولات. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً أو 0.2 % إلى 73.03 دولاراً للبرميل.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس.وقالت الإدارة إن مخزونات الخام هبطت 4.6 مليون برميل إلى 426 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 2.7 مليون برميل.

وأضافت أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشنج بولاية أوكلاهوما هبطت 560 ألف برميل، وأن استهلاك المصافي من الخام ارتفع 222 ألف برميل يوميا، وأن معدلات تشغيل المصافي زادت 0.8 نقطة مئوية.وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين هبطت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 220.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 0.9 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت 3.3 مليون برميل إلى 122.8 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض 0.2 مليون برميل.والولايات المتحدة هي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، وتشير المخزونات المتزايدة إلى فائض في المعروض قد يؤدي لهبوط الأسعار.

وتواصل الصعوبات الاقتصادية في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام، عرقلة السوق إذ أدى ضعف هوامش التكرير وانخفاض الطلب على الوقود إلى كبح العمليات في مصافي النفط المملوكة للدولة والمستقلة. وأظهرت بيانات الجمارك هذا الأسبوع تراجع واردات النفط الخام من روسيا، أكبر مورد للصين، 7.4 % في يوليو عنها قبل عام، في حين تراجعت واردات زيت الوقود للشهر الثالث على التوالي.

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