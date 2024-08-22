الذهب يستقر فوق مستوى 2500 دولار

المصدر: نيويورك - رويترز

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تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، أمس، بعد صعودها بفضل تدفقات نقدية غربية وتفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2514.03 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2531.60 دولاراً أول من أمس. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2551.80 دولاراً.

وحقق الذهب مكاسب بلغت نحو 470 دولاراً، أو 22 % ، منذ بداية العام، ومن المتوقع أن تساعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة وخفض أسعار الفائدة المحتمل في دعم المعدن النفيس ورفعه إلى مستويات أعلى.

بريق الذهب

وقال كريستوفر وونج خبير العملات الأجنبية في أو.سي.بي.سي «زيادة بريق الذهب انعكاس لتوقعات السوق بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر».

توقف مؤقت

وقال جيم ويكوف كبير المحللين لدى كيتكو ميتالز، نشهد فقط توقفا مؤقتا حيث يوجد بعض الضغط المعتدل لجني أرباح من متداولي العقود الآجلة قصيرة الأجل مع انتظار السوق لمحضر لجنة السوق المفتوحة الاتحادية.وأضاف ويكوف أن أحد العناصر الهبوطية الأساسية لسوق الذهب هو الارتفاع الأخير في سوق الأسهم، والذي يمكن أن يحد من الاتجاه الصعودي في الذهب.

وتظهر بيانات حديثة أن التضخم مستمر في الاعتدال في الولايات المتحدة مما يعزز الرهانات على خفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في السوق خفضاً لأسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر، ويتوقعون بنسبة 70 % خفضها بمقدار 25 نقطة أساس. وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته هذا العام.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مما جعل الذهب، الذي لا يدر عائداً، أكثر جاذبية للمستثمرين. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 29.53 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 % إلى 951.10 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.3 % إلى 923.30 دولاراً.

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