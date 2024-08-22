«وول ستريت» تتأرجح.. وسهم تارجيت يقفز 15 %

المصدر: نيويورك - وكالات

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع طفيف، أمس، مع تقييم المستثمرين البيانات الاقتصادية.وتقدم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2 % لكل منهما، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 52 نقطة، أو 0.1 %.

وقفز سهم تارجيت أكثر من 15 % بعد الإبلاغ عن أرباح الربع الثاني من السنة المالية، والتي تجاوزت توقعات وول ستريت، لكن بائع التجزئة ميسي انخفض بأكثر من 12 % على خلفية انخفاض توقعات المبيعات للعام بأكمله.ويضع المتداولون في الحسبان احتمالات بنسبة 100 % لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، لكن هناك انقسام حول حجم التخفيض.

رفعت شركة «تارجيت» توقعاتها لأرباح العام بأكمله، وأعلنت أول زيادة في المبيعات الفصلية منذ أكثر من عام، مدفوعة بتخفيضات الأسعار التي جذبت المزيد من المتسوقين إلى متاجرها.وقالت السلسلة إنها تتوقع أرباحاً عام 2024 في حدود 9 دولارات إلى 9.70 دولارات للسهم الواحد، ارتفاعاً من توقعاتها السابقة التي قدرت بـ 8.60 دولارات إلى 9.60 دولارات.

وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت والمتاجر المفتوحة لمدة 12 شهراً على الأقل، بنسبة 2 % في الربع المنتهي في 3 أغسطس، وهو أول ارتفاع منذ أكثر من عام، وهو أعلى من تقديرات المحللين التي قدرت بنحو 1.15 % وفقاً لمنصة «إل أس أي جي».وأعلنت «تارجيت» أرباح الربع الثاني، والتي بلغت 2.57 دولار للسهم الواحد، وكان المحللون يتوقعون في المتوسط 2.18 دولار للسهم الواحد.

وبلغ معدل هامش الربح الإجمالي ربع السنوي 28.9 %، ارتفاعاً من 27 % في العام الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى السيطرة بشكل أفضل على المخزونات، وارتفاع الإيرادات في وحدتها الإعلانية «رواندل».

الأوروبية

لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً كبيراً مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية بحثاً عن مزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية، في حين أبقت الموارد الأساسية المؤشر مستقراً. وبلغ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 512.74 نقطة، بعد أن أنهى سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام في الجلسة الماضية.

وفتحت جميع البورصات الأوروبية على استقرار، ثم ارتفعت بشكل طفيف ما بين 0.1 و0.2 % ، حيث ارتفع ستوكس الأوروبي 0.90 % وداكس الألماني 0.32 % وفوتسي البريطاني 0.04 %، وكاك الفرنسي 0.30 %.وصعد قطاع الموارد الأساسية 1.2 % بعد أن سجلت عقود شنغهاي الآجلة للألمنيوم أعلى مستوى في خمسة أسابيع بدعم من قلة المعروض من المواد الخام.

وارتفع سهم فوست ألبين 3.8 % إلى قمة المؤشر الأوروبي القياسي بعد أن رفع مورجان ستانلي تصنيفه للسهم.وهبط سهم ألكون 2.2 % بعد أن أعلنت الشركة السويسرية لمنتجات العناية بالعيون عن زيادة أقل من المتوقع في مبيعات الربع الثاني. ونزل سهم سونوفا هولدنجز 3.2 % بعد أن خفض مورجان ستانلي تصنيف السهم.

اليابانية

تراجع المؤشر نيكاي الياباني، أمس، مع تأثر أسهم الشركات المحلية بارتفاع الين.وعادت العملة اليابانية إلى الصعود لمستويات 145 مقابل الدولار بعد هبوطها إلى 147.34 أول من أمس، رغم أن توقف ارتفاع الين ساعد في الحد من خسائر الأسهم في التعاملات الآسيوية بفترة ما بعد الظهر.

وانخفض نيكاي 0.3 % إلى 37951.8 نقطة عند الإغلاق، بعدما تراجع 1 % في التعاملات المبكرة.وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2 % إلى 2664.86 نقطة. وتذبذبت الأسهم اليابانية بين المكاسب والخسائر هذا الأسبوع مع تقلب الين.

ويؤثر ارتفاع الين سلباً على أسهم شركات التصدير لأنه يقلل من قيمة الأرباح في الخارج بالين عندما تعيد الشركات هذه الأرباح إلى اليابان.وسجل الين حوالي 145.74 للدولار عند الإغلاق، بعد أن صعد إلى مستوى 144.945 للدولار. ونزل سهم طوكيو إلكترون 1.4%، وانخفض سهما أدفانتست، وشين إيتسو للكيماويات نحو 2 % لكل منهما.

وارتفع سهم سيفن اند آي هولدينجز 5.8 % بعد هبوطه أول من أمس مع استمرار المستثمرين في تقييم اقتراح استحواذ من شركة أليمنتيشن كوش تارد الكندية.وتراجع سهم شيسيدو لمستحضرات التجميل بنحو ستة في المئة ليصبح أكبر خاسر على المؤشر، من حيث النسبة المئوية. وهبط سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.5 %.

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