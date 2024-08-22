توقعات بفقد الاقتصاد الأمريكي مليون وظيفة

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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يتوقع خبراء الاقتصاد في عدد من كبار البنوك الأمريكية تعديل بيانات التوظيف على مدار الـ 12 شهراً المنتهية في مارس الماضي بالخفض بما يصل إلى مليون وظيفة، ما يعني أن ضعف التوظيف في أكبر اقتصادات العالم ربما بدأ في وقت مبكر عما تم رصده اعتباراً من أبريل، ما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام معضلة كبيرة تتعلق بالتيسير النقدي.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» في تقرير أن خبراء مصرفي «غولدمان ساكس» و«ويلز فارجو» يتوقعون مراجعة بيانات الوظائف السنوية في مارس 2024 بالخفض بنحو 600 ألف وظيفة على الأقل. في حين يتوقع خبراء «جيه بي مورغان» خفضها بمقدار 360 ألف وظيفة، مقابل توقع «جولدمان ساكس» تعديلاً بمقدار مليون وظيفة.

ويراجع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات التوظيف المعلن عنها في شهر مارس من كل عام مرة واحدة في السنة، وتصدر نتائجها في مطلع العام التالي، ويعتمد في مراجعته على إحصاءات أكثر دقة تدعى «التعداد ربع السنوي للتوظيف والأجور».

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