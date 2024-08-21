100 ألف رحلة أسبوعياً لسيارات وايمو ذاتية القيادة

المصدر: سان فرانسيسكو - (رويترز)

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أعلنت شركة «وايمو» التابعة لشركة «ألفابت»، أنها ضاعفت رحلاتها المدفوعة إلى 100 ألف رحلة أسبوعياً خلال ما يزيد قليلاً على 3 أشهر، مع توسيع شركة طلب سيارات الأجرة ذاتية القيادة نطاق خدماتها والسماح لمزيد من الناس باستخدام سيارات الأجرة الآلية «روبوتاكسي».

يأتي توسيع «وايمو» خدماتها بعد شهر من إعلان شركة «ألفابت» أنها تخطط لاستثمار متعدد السنوات بقيمة 5 مليارات دولار في الشركة حتى مع استمرار تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة في مواجهة شكوك واسعة النطاق وتدقيق تنظيمي مشدد وتحقيقات اتحادية.

وتعتبر «وايمو» التي يضم أسطولها حوالي 700 مركبة، الشركة الأمريكية الوحيدة التي تشغل سيارات أجرة آلية «روبوتاكسي» تجمع الأجرة دون سائق.

وفتحت الشركة خدماتها للجميع في سان فرانسيسكو، في يونيو، دون الانضمام إلى قائمة انتظار، بينما وسعت عملياتها في مترو فينيكس، خلال أغسطس، كما وسعت خدماتها إلى شبه جزيرة سان فرانسيسكو وأجزاء معينة من لوس أنجليس.

وقال رئيس الإنتاج التنفيذي بالشركة، ساسوات بانجراهي، في بيان: «لا يزال الناس يعتقدون أن المركبات ذاتية القيادة هي للمستقبل البعيد، ولكن بالنسبة لعدد متزايد من الناس، أصبحت الآن واقعاً يومياً».

وأضاف إن الشركة توسعت «بخطوات حريصة» ومن خلال «تحسين التكلفة».

ومن المنتظر أن يكشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن الخطط المؤجلة للشركة الرائدة في سوق السيارات الكهربائية لسيارة «روبوتاكسي» من إنتاجها، في أكتوبر.

ومن بين الشركات الأخرى في السباق، شركة «جنرال موتورز» التي تحاول العودة إلى الطرق الأمريكية بسائقي أمان بعد وقوع حادث كبير، العام الماضي؛ و«زوكس» التابعة لشركة أمازون، التي تعمل على توسيع نطاق الاختبار لمركباتها المبنية دون عجلات قيادة ودواسات؛ وشركة «وي.رايد» ومقرها الصين، والتي تسعى للحصول على تقييم بقيمة 5 مليارات دولار من الاكتتاب العام الأولي في نيويورك، وحصلت على موافقة من كاليفورنيا لإجراء اختبارات بركاب.

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