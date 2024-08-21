سهم «نتفلكس» يكسب 4 مليارات دولار في يوم واحد

المصدر: نيويورك - وكالات

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أغلقت المؤشرات الأمريكية على خسائر جماعية طفيفة في جلسة الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لندوة «جاكسون هول» الاقتصادية القادمة.

تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.15% أي ما يعادل 61 نقطة في جلسة الثلاثاء بعد 5 جلسات متتالية من المكاسب ليغلق عند 40835 نقطة.

وتراجع مؤشر S&P500 بنسبة 0.2% ليُنهي أطول سلسلة مكاسب يومية في نحو 10 أشهر عقب ارتفاعه لثماني جلسات متتالية.

كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% مع سيطرة جني الأرباح على سهم انفيديا الذي تراجع بنسبة 2%.

ارتفع سهم نتفلكس بنسبة 1.5% في جلسة الثلاثاء مسجلاً أعلى إغلاق في تاريخه لتضيف الشركة أكثر من 4 مليارات دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن كشفت الشركة أنها حققت ارتفاعاً بنسبة 150% في الالتزامات الإعلانية المقدمة مقارنة بعام 2023، بما يتوافق مع توقعاتها.

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