ارتفاع متواضع الأسهم الأوروبية في انتظار البيانات الأمريكية

المصدر: عواصم - (رويترز)

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لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيرا كبيراً الأربعاء مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية بحثا عن مزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية، في حين أبقت الموارد الأساسية المؤشر مستقرا.

وبلغ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 512.74 نقطة، بعد أن أنهى سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام في الجلسة الماضية.

وفتحت جميع البورصات الأوروبية على استقرار ثم ارتفعت بشكل طفيف ما بين 0.1 و0.2 بالمئة، حيث ارتفع ستوكس الأوروبي 0.90% وداكس الألماني 0.32% وفوتسي البريطاني 0.04% وكاك الفرنسي 0.30%.

وصعد قطاع الموارد الأساسية 1.2 بالمئة بعد أن سجلت عقود شنغهاي الآجلة للألومنيوم أعلى مستوى في خمسة أسابيع بدعم من قلة المعروض من المواد الخام.

وارتفع سهم فوست ألبين 3.8 بالمئة إلى قمة المؤشر الأوروبي القياسي بعد أن رفع مورجان ستانلي تصنيفه للسهم.

وهبط سهم ألكون 2.2 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة السويسرية لمنتجات العناية بالعيون عن زيادة أقل من المتوقع في مبيعات الربع الثاني.

ونزل سهم سونوفا هولدنجز 3.2 بالمئة بعد أن خفض مورجان ستانلي تصنيف السهم.

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