أسهم شركة ترامب الإعلامية تهبط إلى مستوى قياسي

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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هبطت أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا التي يملك أغلب أسهمها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى مستويات قياسية الثلاثاء، بعد عودة المرشح الجمهوري للرئاسة في الآونة الأخيرة إلى منصة التواصل الاجتماعي المنافسة إكس.

وانخفض سهم ترامب ميديا إلى 21.33 دولاراً، أي أكثر من أربعة بالمئة. وأنهى السهم التعاملات منخفضاً 3.7 بالمئة عند 21.42 دولاراً، في ثامن جلسة من الخسائر على التوالي.

كما تأثر السهم بتراجع ترامب في استطلاعات الرأي وأسواق الرهان على الانتخابات في الأسابيع القليلة الماضية، حيث اعتبر بعض المتداولين الأفراد سهم الشركة رهاناً على ما إذا كان ترامب سيفوز بولاية ثانية.

ووصل السهم إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 79.38 دولاراً خلال ظهوره الأول في بورصة ناسداك في 26 مارس بعد الاندماج مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة ديجيتال وورلد أكويزيشن كورب.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة ترامب ميديا التي يعد تطبيق تروث سوشال من أصولها الرئيسية عن خسارة ربع سنوية بلغت 16.4 مليون دولار وإيرادات بلغت 837 ألف دولار فقط. وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 4.3 مليارات دولار، بانخفاض عن أكثر من ثمانية مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام.

وبدأ ترامب النشر على منصة إكس الأسبوع الماضي لأول مرة منذ نحو عام، تزامناً مع مقابلة مع مالك الشركة إيلون ماسك.

وخسر ترامب في الأسابيع القليلة الماضية تقدمه الكبير في استطلاعات الرأي ضد كاملا هاريس المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي.

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